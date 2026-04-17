Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este viernes 17 de abril 2026
El cierre semanal define el rumbo del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en una rueda clave para el Banco Central. Repasamos las pizarras oficiales para la última jornada financiera.
Dólar hoy: en la apertura de este viernes 17 de abril 2026, el mercado cambiario presenta una dinámica de consolidación. Bajo el monitoreo constante del Banco Central (BCRA), las cotizaciones inician el día con ajustes técnicos mínimos, reflejando el equilibrio entre la demanda de divisas para importaciones y la liquidación del agro.
El comportamiento del dólar oficial sigue siendo el eje ordenador, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL actúan como termómetros de la liquidez en el cierre de la semana financiera.
Dólar hoy: cotización del dólar oficial este viernes 17 de abril 2026
En el inicio de este viernes 17 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación:
- $1.330 para la compra
- $1.380 para la venta.
Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este viernes 17 de abril 2026
En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura y cierre de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1325
|1375
|Banco Nación
|1330
|1380
|Banco ICBC
|1335
|1385
|Banco BBVA
|1330
|1380
|Banco Supervielle
|1327
|1377
|Banco Ciudad de Bs As
|1320
|1380
|Banco Patagonia
|1340
|1390
|Banco Hipotecario
|1330
|1370
|Banco Santander
|1330
|1380
|Banco Credicoop
|1335
|1385
|Banco Macro
|1331
|1380
|Banco Piano
|1330
|1385
|Banco BPN
|1320
|1390
Cotización del dólar tarjeta en el Banco Nación este viernes 17 de abril 2026
El dólar oficial comienza la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. Este movimiento completa la corrección semanal prevista por la autoridad monetaria para mantener la competitividad externa.
En consecuencia, el dólar tarjeta —referencia para los pagos con plásticos en el exterior— se ubica en los:
- $1.794.
La brecha entre el dólar oficial minorista y las opciones bursátiles se mantiene estable, lo que otorga previsibilidad a los actores económicos en el cierre de la rueda.
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 17 de abril 2026
En el mercado de capitales, el dólar MEP (o dólar Bolsa) cotiza en el arranque a:
- $1.406.
Por otro lado, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se opera a:
- $1.455.
La estabilidad del dólar MEP y el dólar CCL es clave para sostener la calma cambiaria, apoyada en una política de tasas de interés que incentiva el ahorro en moneda local frente a las opciones de dolarización financiera.
El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: viernes 17 de abril 2026
En el circuito paralelo, el dólar blue abre este viernes a:
- $1.395 para la compra.
- $1.415 para la venta.
A pesar de este ligero repunte estacional, la brecha cambiaria respecto al dólar oficial se sitúa en torno al 0,8%, un nivel que minimiza las distorsiones en los precios de la economía real.
Al igual que el dólar MEP, el informal sigue la estela de la calma financiera, operando con un volumen de transacciones que se mantiene dentro de los promedios habituales para una rueda de cierre semanal.
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