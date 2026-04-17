Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este viernes 17 de abril 2026

Dólar hoy: en la apertura de este viernes 17 de abril 2026, el mercado cambiario presenta una dinámica de consolidación. Bajo el monitoreo constante del Banco Central (BCRA), las cotizaciones inician el día con ajustes técnicos mínimos, reflejando el equilibrio entre la demanda de divisas para importaciones y la liquidación del agro.

El comportamiento del dólar oficial sigue siendo el eje ordenador, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL actúan como termómetros de la liquidez en el cierre de la semana financiera.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este viernes 17 de abril 2026

En el inicio de este viernes 17 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación:

$1.330 para la compra

$1.380 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este viernes 17 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura y cierre de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1325 1375 Banco Nación 1330 1380 Banco ICBC 1335 1385 Banco BBVA 1330 1380 Banco Supervielle 1327 1377 Banco Ciudad de Bs As 1320 1380 Banco Patagonia 1340 1390 Banco Hipotecario 1330 1370 Banco Santander 1330 1380 Banco Credicoop 1335 1385 Banco Macro 1331 1380 Banco Piano 1330 1385 Banco BPN 1320 1390

Cotización del dólar tarjeta en el Banco Nación este viernes 17 de abril 2026

El dólar oficial comienza la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. Este movimiento completa la corrección semanal prevista por la autoridad monetaria para mantener la competitividad externa.

En consecuencia, el dólar tarjeta —referencia para los pagos con plásticos en el exterior— se ubica en los:

$1.794.

La brecha entre el dólar oficial minorista y las opciones bursátiles se mantiene estable, lo que otorga previsibilidad a los actores económicos en el cierre de la rueda.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 17 de abril 2026

En el mercado de capitales, el dólar MEP (o dólar Bolsa) cotiza en el arranque a:

$1.406.

Por otro lado, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se opera a:

$1.455.

La estabilidad del dólar MEP y el dólar CCL es clave para sostener la calma cambiaria, apoyada en una política de tasas de interés que incentiva el ahorro en moneda local frente a las opciones de dolarización financiera.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: viernes 17 de abril 2026

En el circuito paralelo, el dólar blue abre este viernes a:

$ 1.395 para la compra .

. $1.415 para la venta.

A pesar de este ligero repunte estacional, la brecha cambiaria respecto al dólar oficial se sitúa en torno al 0,8%, un nivel que minimiza las distorsiones en los precios de la economía real.

Al igual que el dólar MEP, el informal sigue la estela de la calma financiera, operando con un volumen de transacciones que se mantiene dentro de los promedios habituales para una rueda de cierre semanal.