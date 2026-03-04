Dólar hoy: consultá la cotización actualizada en bancos este miércoles 4 de marzo 2026

En una jornada marcada por la creciente cautela en los mercados internacionales, el dólar oficial inicia este miércoles 4 de marzo 2026 sin variaciones en su cotización minorista, operando en las pizarras del Banco Nación (BNA) a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. Mientras el frente externo asimila el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de la energía y el fortalecimiento global de la divisa estadounidense, en el plano local el Banco Central busca extender su racha compradora tras haber hilvanado 40 ruedas consecutivas con saldo positivo.

Con la brecha cambiaria estabilizada en niveles mínimos y un ojo puesto en el esquema de bandas que lo sitúa un 14% por debajo de su techo de flotación, el mercado mayorista abre en calma, a la espera de ver cómo la renovada aversión al riesgo global interactúa con la sólida acumulación de reservas que definió el inicio del año.

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este miércoles 4 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1380 1430 Banco Nación 1380 1430 Banco ICBC 1395 1450 Banco BBVA 1385 1435 Banco Supervielle 1393 1433 Banco Ciudad de Bs As 1370 1430 Banco Patagonia 1385 1435 Banco Hipotecario 1385 1435 Banco Santander 1385 1435 Banco Credicoop 1380 1430 Banco Macro 1385 1437 Banco Piano 1390 1445 Banco BPN 1375 1445

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este miércoles 4 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este miércoles 4 de marzo 2026:

$1.375 para la compra .

. $1.445 para la venta.

El frente externo y las reservas: ¿cómo afecta la tensión geopolítica la estrategia del Banco Central?

El escenario de incertidumbre en Medio Oriente ha generado este miércoles un fortalecimiento del dólar a nivel global (índice DXY), planteando un nuevo desafío para la administración de las reservas del Banco Central (BCRA). Pese al contexto de mayor aversión al riesgo, la autoridad monetaria argentina inicia la jornada respaldada por una acumulación neta que ya supera los u$s2.300 millones en lo que va del año.

La estrategia oficial se mantiene centrada en el uso de las bandas cambiarias como amortiguador: al operar el dólar oficial un 14% por debajo del límite superior, el organismo cuenta con un margen de maniobra suficiente para absorber fluctuaciones externas sin necesidad de corregir el ritmo de microdevaluaciones diarias.

Para los analistas, la clave de este miércoles será el comportamiento del sector exportador frente a la suba de los precios de la energía y los granos. Si bien un dólar global más fuerte suele presionar sobre las monedas emergentes, la pax cambiaria local se apoya en una demanda privada contenida y en la expectativa de los desembolsos previstos para el cierre del trimestre.

El BCRA monitorea de cerca esta dinámica, buscando preservar el saldo comprador en el mercado mayorista para blindar el balance cambiario ante posibles episodios de volatilidad financiera internacional que puedan impactar en el costo del financiamiento externo.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 4 de marzo 2026

Miércoles 4 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1405 1425

Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria frente al fortalecimiento global de la divisa

En el mercado de capitales, las cotizaciones financieras inician la jornada con una leve presión alcista, en sintonía con el avance del dólar frente a las principales monedas del mundo.

El dólar MEP (o bolsa) se negocia este miércoles en torno a los $1.435, mostrando un ligero reacomodamiento al alza tras la estabilidad de las ruedas previas.

A pesar de este movimiento, la cotización se mantiene en una zona de equilibrio técnico respecto al oficial, lo que permite que la brecha cambiaria siga orbitando en niveles históricamente bajos, facilitando el acceso a divisas para el pequeño ahorrista a través de activos como el AL30.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) refleja la cautela de los inversores institucionales y se ubica cerca de los $1.480. El diferencial entre el CCL y el oficial mayorista ha mostrado un leve ensanchamiento debido a la mayor demanda de cobertura ante la volatilidad geopolítica internacional.

No obstante, los analistas señalan que la profundidad del mercado local y la oferta de divisas derivada del esquema exportador actúan como un techo natural para estas cotizaciones, evitando saltos bruscos y manteniendo la previsibilidad en la estructura de costos para las empresas que operan en el comercio exterior.

Dólar tarjeta hoy: la brecha con el MEP se mantiene en el 30% y define la estrategia de pago en marzo

Con el calendario de vencimientos de resúmenes en marcha, el dólar tarjeta se consolida este miércoles como la cotización más alta del mercado, operando a $1.865 (tomando como base el minorista del Banco Nación a $1.435).

Tras la eliminación del Impuesto PAIS, este valor se compone exclusivamente del tipo de cambio oficial más la percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Esta estructura impositiva, sumada a la estabilidad de los dólares financieros, mantiene una brecha que hoy resulta determinante para el bolsillo de los consumidores de servicios digitales y turistas.