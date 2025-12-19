Dólar hoy viernes 19 de diciembre 2025: cotizaciones del oficial y blue
Conocé acá los valores de apertura del DÓLAR HOY: ¿a cuánto cotiza, en la quinta y última rueda de la semana?. Información actualizada y confiable del mercado cambiario: cotizaciones nacionales, el mercado financiero y el precio en Neuquén este viernes 19 de diciembre 2025.
En un escenario de relativa calma cambiaria tras la implementación del sistema de bandas de flotación, el dólar oficial inicia la jornada de este viernes 19 de diciembre 2025 cotizando a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
Por su parte, el dólar blue mantiene su tendencia estable y se negocia a $1.490, consolidando una brecha que se sostiene por debajo del 2% gracias a la desregulación del mercado para personas físicas y la estrategia de acumulación de reservas del Banco Central.
Seguí toda la información de hoy, viernes 19 de diciembre 2025, acá:
- Cotización del dólar oficial en bancos.
- Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
- Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
- Cotización del dólar blue.
- Cotización del dólar tarjeta.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 19 de diciembre 2025
¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este viernes 19 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1420
|1470
|Banco Nación
|1430
|1480
|Banco ICBC
|1415
|1475
|Banco BBVA
|1425
|1475
|Banco Supervielle
|1435
|1475
|Banco Ciudad de Bs As
|1415
|1475
|Banco Patagonia
|1430
|1480
|Banco Hipotecario
|1425
|1475
|Banco Santander
|1425
|1475
|Banco Credicoop
|1425
|1475
|Banco Macro
|1415
|1485
|Banco Piano
|1430
|1490
|Banco BPN
|1420
|1490
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 19 de diciembre 2025
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este viernes 19 de diciembre 2025:
- $1.420 para la compra.
- $1.490 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 19 de diciembre 2025
Viernes 19 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1470
|1490
Dólares financieros hoy: contexto de cotización este viernes 19 de diciembre 2025
Por otro lado, el mercado cambiario muestra movimientos clave para quienes planean cruzar la cordillera en las próximas horas. El Dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL) se mantienen bajo la lupa, operando con una brecha que obliga a los viajeros a recalcular sus presupuestos de último momento.
Dada la volatilidad actual, se recomienda seguir de cerca las cotizaciones antes de realizar consumos con tarjeta o retirar efectivo, ya que la disponibilidad de divisas en las cuevas de frontera suele ser limitada y con recargos adicionales.
Los dólares financieros operan este viernes 19 de diciembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.513,84
Dólar CCL:
- Apertura: $1.561,35
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 19 de diciembre 2025
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.917,5 en diciembre 2025.
Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025
Dólar oficial en diciembre 2025:
- Piso de la banda: $923
- Techo de la banda: $1.516
Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025
Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
Comentarios