Dólar hoy viernes 19 de diciembre 2025: cotizaciones del oficial y blue

En un escenario de relativa calma cambiaria tras la implementación del sistema de bandas de flotación, el dólar oficial inicia la jornada de este viernes 19 de diciembre 2025 cotizando a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue mantiene su tendencia estable y se negocia a $1.490, consolidando una brecha que se sostiene por debajo del 2% gracias a la desregulación del mercado para personas físicas y la estrategia de acumulación de reservas del Banco Central.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 19 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este viernes 19 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1420 1470 Banco Nación 1430 1480 Banco ICBC 1415 1475 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1435 1475 Banco Ciudad de Bs As 1415 1475 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Hipotecario 1425 1475 Banco Santander 1425 1475 Banco Credicoop 1425 1475 Banco Macro 1415 1485 Banco Piano 1430 1490 Banco BPN 1420 1490

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este viernes 19 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este viernes 19 de diciembre 2025:

$1.420 para la compra .

. $1.490 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 19 de diciembre 2025

Viernes 19 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1470 1490

Dólares financieros hoy: contexto de cotización este viernes 19 de diciembre 2025

Por otro lado, el mercado cambiario muestra movimientos clave para quienes planean cruzar la cordillera en las próximas horas. El Dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL) se mantienen bajo la lupa, operando con una brecha que obliga a los viajeros a recalcular sus presupuestos de último momento.

Dada la volatilidad actual, se recomienda seguir de cerca las cotizaciones antes de realizar consumos con tarjeta o retirar efectivo, ya que la disponibilidad de divisas en las cuevas de frontera suele ser limitada y con recargos adicionales.

Los dólares financieros operan este viernes 19 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.513,84

Dólar CCL:

Apertura: $1.561,35

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este viernes 19 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,5 en diciembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: