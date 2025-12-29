Dólar oficial y blue hoy 29 de diciembre 2025: cotizaciones y análisis del mercado

El dólar oficial inicia la rueda de este lunes 29 de diciembre 2025 con una cotización de $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en las pizarras del Banco Nación, manteniendo la tendencia de micro-devaluaciones controladas dispuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En un contexto nacional marcado por la revisión de las metas de reservas y la presión inflacionaria, las fuentes oficiales del Ministerio de Economía monitorean de cerca la brecha cambiaria con las cotizaciones financieras, mientras el mercado aguarda definiciones sobre el ritmo del crawling peg para el próximo trimestre.

Seguí toda la información de hoy, lunes 29 de diciembre 2025, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 29 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este lunes 29 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1475 Banco Nación 1425 1475 Banco ICBC 1415 1475 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1434 1474 Banco Ciudad de Bs As 1415 1475 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Hipotecario 1425 1475 Banco Santander 1425 1475 Banco Credicoop 1425 1475 Banco Macro 1410 1480 Banco Piano 1430 1490 Banco BPN 1415 1485

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 29 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este lunes 29 de diciembre 2025:

$1.415 para la compra .

. $1.485 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 29 de diciembre 2025

Lunes 29 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1510 1530

Dólares financieros hoy: contexto de cotización este lunes 29 de diciembre 2025

En el mercado bursátil, los dólares financieros muestran una dinámica de relativa estabilidad tras los recientes anuncios del Banco Central (BCRA) sobre la recalibración de las bandas cambiarias.

Esta paridad sitúa la brecha cambiaria en niveles cercanos al 4% respecto al tipo de cambio oficial, una cifra que el equipo económico busca consolidar mediante intervenciones estratégicas en el mercado de bonos (AL30 y GD30) para evitar picos de volatilidad que afecten las proyecciones inflacionarias del cierre de año.

Los dólares financieros operan este lunes 29 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.486,11

Dólar CCL:

Apertura: $1.525,91

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este lunes 29 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,5 en diciembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: