Dólar oficial y blue hoy lunes 15 de diciembre 2025: cotizaciones y análisis del mercado
¿A cuánto cotiza el DÓLAR HOY? Conocé acá los valores de apertura este lunes 15 de diciembre 2025, en la primera rueda de la semana en el mercado cambiario. Información actualizada y confiable sobre las cotizaciones nacionales, el mercado financiero y el precio en Neuquén.
¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Este lunes 15 de diciembre 2025, la City financiera reanuda sus operaciones bajo la lupa de los inversores, que buscan confirmar si se extiende la paz cambiaria. Tras el cierre positivo de la semana pasada, la expectativa se centra en la apertura de los mercados. Seguí acá la evolución del dólar blue, la cotización del oficial y los financieros.
En este contexto, el dólar oficial abre este lunes 15 de diciembre 2025 en:
- $1.465 en Banco Nación.
Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:
- $1.445 para la venta.
En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén inicia en:
- $1.475 para la venta.
Dólares financieros.
- Dólar financiero hoy: máxima atención a los bonos. Este lunes 15 de diciembre 2025, el mercado inicia la rueda operativa midiendo el «efecto arrastre» de la última licitación de deuda sobre los tipos de cambio bursátiles. Con la plaza atenta a si se consolida la baja de tasas o si surge una toma de ganancias de corto plazo, mirá a cuánto operan el dólar MEP y el CCL.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 15 de diciembre 2025
¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este lunes 15 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1415
|1465
|Banco Nación
|1415
|1465
|Banco ICBC
|1395
|1450
|Banco BBVA
|1415
|1465
|Banco Supervielle
|1420
|1460
|Banco Ciudad de Bs As
|1405
|1465
|Banco Patagonia
|1415
|1465
|Banco Hipotecario
|1420
|1460
|Banco Santander
|1415
|1465
|Banco Credicoop
|1415
|1465
|Banco Macro
|1410
|1470
|Banco Piano
|1415
|1475
|Banco BPN
|1405
|1475
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 15 de diciembre 2025
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este lunes 15 de diciembre 2025:
- $1.405 para la compra.
- $1.475 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 15 de diciembre 2025
Lunes 15 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1425
|1445
Los dólares financieros operan este lunes 15 de diciembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1478,73
Dólar CCL:
- Apertura: $1.515,13
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este lunes 15 de diciembre 2025
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.904,5 en diciembre 2025.
El dato oficial de Economía que miran los inversores
Según informó oficialmente la Secretaría de Finanzas, el resultado de la última licitación permitió renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos previstos para la fecha. Este dato valida la estrategia del Ministerio de Economía de absorber liquidez del mercado sin recurrir a la emisión monetaria.
Para el mercado, el «roll over» exitoso es una señal clave: al reducir la necesidad de asistencia financiera, se quita presión sobre los tipos de cambio paralelos y se respalda el esquema de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA).
Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025
Dólar oficial en diciembre 2025:
- Piso de la banda: $923
- Techo de la banda: $1.516
Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025
Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
