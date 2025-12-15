Dólar oficial y blue hoy lunes 15 de diciembre 2025: cotizaciones y análisis del mercado

¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Este lunes 15 de diciembre 2025, la City financiera reanuda sus operaciones bajo la lupa de los inversores, que buscan confirmar si se extiende la paz cambiaria. Tras el cierre positivo de la semana pasada, la expectativa se centra en la apertura de los mercados. Seguí acá la evolución del dólar blue, la cotización del oficial y los financieros.

En este contexto, el dólar oficial abre este lunes 15 de diciembre 2025 en:

$1.465 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:

$1.445 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén inicia en:

$1.475 para la venta.

Dólares financieros.

Dólar financiero hoy: máxima atención a los bonos. Este lunes 15 de diciembre 2025, el mercado inicia la rueda operativa midiendo el «efecto arrastre» de la última licitación de deuda sobre los tipos de cambio bursátiles. Con la plaza atenta a si se consolida la baja de tasas o si surge una toma de ganancias de corto plazo, mirá a cuánto operan el dólar MEP y el CCL.

Seguí toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este lunes 15 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este lunes 15 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1415 1465 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1395 1450 Banco BBVA 1415 1465 Banco Supervielle 1420 1460 Banco Ciudad de Bs As 1405 1465 Banco Patagonia 1415 1465 Banco Hipotecario 1420 1460 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1410 1470 Banco Piano 1415 1475 Banco BPN 1405 1475

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este lunes 15 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este lunes 15 de diciembre 2025:

$1.405 para la compra .

. $1.475 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este lunes 15 de diciembre 2025

Lunes 15 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1425 1445

Los dólares financieros operan este lunes 15 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1478,73

Dólar CCL:

Apertura: $1.515,13

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este lunes 15 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.904,5 en diciembre 2025.

El dato oficial de Economía que miran los inversores

Según informó oficialmente la Secretaría de Finanzas, el resultado de la última licitación permitió renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos previstos para la fecha. Este dato valida la estrategia del Ministerio de Economía de absorber liquidez del mercado sin recurrir a la emisión monetaria.

Para el mercado, el «roll over» exitoso es una señal clave: al reducir la necesidad de asistencia financiera, se quita presión sobre los tipos de cambio paralelos y se respalda el esquema de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA).

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: