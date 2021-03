Endurecen la rebelión de Salud en Neuquén, hoy con marcha y mañana con cortes

Hoy se cumplirá una nueva jornada de protestas alrededor del reclamo salarial que llevan adelante los trabajadores de Salud y los docentes. Los autoconvocados se sumarán a los profesionales de Siprosapune y al sector de enfermería del SEN a una marcha que se realizará desde las 10.30 y mañana cortarán rutas. ATEN permanece por segundo día consecutivo en la Casa de Gobierno, donde bloqueó las entradas desde ayer a la mañana.

"Entendemos que el único mecanismo para lograr nuestros objetivos es la acción de los profesionales cansados de tanto maltrato y desprecio, los cuales están Hace más de un año sin aumento salarial", explicaron desde el Sindicato de Profesionales de Salud de Neuquén. Este sector ayer comenzó un paro de 48 horas, en el caso de los autoconvocados, hay lugares que vienen realizando esta medida desde hace más de una semana y la sostendrán hasta reunirse con el Gobierno. Desde el hospital Heller, los trabajadores afirmaron que, por esto, solo están habilitadas la mitad de las camas y se podría llegar al "colapso".

La gravedad de la situación buscará ser expresada también mañana, con cortes en la Ruta 7, en San Patricio del Chañar, y en los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti. Estas medidas fueron decidas ayer, mientras en el interior de la provincia también se desarrollaban protestas, por una gran asamblea interhospitalaria, que marchó por el centro y la ruta, y sesionó frente a la Casa de Gobierno.

En esta sede del Ejecutivo se encontraban, desde primera hora, los integrantes de ATEN, que hoy tendrán actividades desde las 9 y cerrarán con un festival "de lucha por la dignidad y el salario docente", a las 19.

En ambos sectores, los pasos a seguir se definirán el lunes. ATEN tendrá asambleas virtuales y el martes realizará su plenario de secretarios. Salud hará una asamblea interhospitalaria a las 10, en el monumento.

En el caso de los docentes, el gobernador Omar Gutiérrez advirtió que presentaron la mejor oferta posible y aseguró que no harán propuestas que no puedan sostener. En el de Salud, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, reconoció el descontento, pero consideró que hay "animosidad" y "desinformación". “Cuando se cobren los salarios va a bajar la espuma porque se va a ver que el aumento no son los 1.500 o 2.000 pesos que les dijeron, sino desde 8.000”, analizó.

Judiciales también están en conflicto

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) informó anoche que realizó una asamblea, "ante los resultados negativos de las reuniones mantenidas con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia, donde nos manifestaron la imposibilidad de brindar una propuesta de recomposición salarial superadora".

Los judiciales resolvieron para hoy un retiro o desconexión desde las 11 bajo la consigna: "ANTE LA PERDIDA REAL DEL 50% DEL SALARIO, SI NOS PAGAN LA MITAD, CONCURRIMOS LA MITAD DE LA JORNADA!!!".

El viernes también se movilizarán a los puentes carreteros y el martes, a las 9.30, harán una nueva asamblea.