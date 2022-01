Ferraresso, ministra de Mujeres y Diversidad: “no va a ser un problema el presupuesto”

El mismo día en que el gobernador Omar Gutiérrez anunciaba que María Eugenia Ferraresso iba a ser la primera ministra de Mujeres y Diversidad de la historia de Neuquén, ocurrió un intento de femicidio en Centenario. El hombre estuvo prófugo 15 días y cuando le formularon cargos su defensor planteó que no quiso matar a su expareja, sino asustarla. En este contexto de precarización de la vida juró en el cargo el 3 de diciembre.

En 2008 ingresó a la función pública en el ministerio de Desarrollo Territorial de Leandro Bertoya. Arquitecta de profesión, inspeccionó obras en toda la provincia. En 2015 fue elegida como concejal de la ciudad de Neuquén. Conserva aquella chapa con su nombre, al igual que la de secretaria de Cámara de la Legislatura, en el despacho que ocupa hoy en Casa de Gobierno, el mismo que fuera de Adriana Figueroa y Mariano Gaido. En 2021 la lista que encabezó perdió por 1.790 votos en las PASO. Siempre referenciada con el azul, salvo cuando se legalizó el aborto. En 2022 con un alto perfil en el gabinete dice que no está pensando en candidaturas, sino en poner los ladrillos de “un plan estratégico de la provincia de Neuquén con perspectiva de género”. Asegura que el presupuesto no será un problema, y si faltan fondos se compromete a gestionarlos.

P: ¿En qué momento te afiliaste al MPN?

R: Distintas etapas tuve porque, todavía sigue siendo un problema la carga de la ficha, vos te crees que estas afiliado cuando firmas la ficha pero hasta que realmente te aparece el afiliado al MPN… Fui del MPN toda mi vida. Mi abuelo, un tipo que trabajó con Felipe, muy amigo de don Pedro (Salvatori), mi abuela también.

P: ¿Los conociste a ellos?

R: Sí, los conocí. Un tema familiar y de distintas etapas. Tenes tus épocas de rebeldía también, pero yo siempre estuve convencida de que el camino era a través del Movimiento Popular Neuquino. Como neuquina estoy orgullosa de tener un partido que es un modelo a nivel nacional.

P: Mencionaste a Felipe y a Pedro, la historia del MPN está marcada por representaciones y liderazgos masculinos, pero ha sido sostenida por militantes mujeres. ¿Por qué te parece que no ha habido mujeres en cargos expectantes, por fuera de Ana Pechen? Incluso de cara a 2023 cuando se habla de los candidatos a gobernador se menciona a Marcos Koopmann, Mariano Gaido, Guillermo Pereyra, Rolando Figueroa.

R: Uy, son procesos. Son procesos. En el Movimiento Popular Neuquino las mujeres siempre fueron las que empujaron. Si vos miras a nivel militancia, a nivel laburo territorial, presencia, dedicación de horas, como siempre la brecha, ¿no? Remunerativamente seguramente no está reconocido, pero cuando vos vas al territorio las que están son las mujeres, yo eso lo dije toda la campaña y lo digo siempre cada vez que nos juntamos. Que yo haya sido candidata fue un logro colectivo, del proceso que venimos construyendo las mujeres. Basta de decir “gracias por reconocernos”. No, pará, gracias a nosotras del laburo que venimos haciendo por visibilizar y ocupar estos espacios. Ahora, no podemos negar que la huella la vienen construyendo las mujeres dentro de nuestro partido, con mucha presencia. Cuando vos vas al territorio y las elecciones las trabajan, y la campaña, y el puerta a puerta, la que esta con las necesidades en el barrio, en el barro, si querés, es la mujer. El tema es que después no se ve representado en los cargos.

Cuando yo miro la historia de mi partido, cuando miro la historia de nuestra provincia y miro que las mujeres hemos tenido un protagonismo muy fuerte en el hacer de la historia, pero no en los espacios de poder y de decisión, las decisiones siguen siendo tomadas en grupos reducidos, donde predomina siempre los varones, son procesos.

Yo sigo discutiendo con muchos intendentes que dicen “no, yo tengo un montón de mujeres”, a ver, mostrame en qué cargos las tenes.

P: ¿Viviste alguna vez alguna situación de violencia política por razones de género o presenciaste alguna situación donde eso haya sucedido?

R: No. Primero no soy madre, me pone en una situación de ventaja lamentablemente. Yo hoy no estoy en pareja. Tengo un montón de disponibilidades que me dan bronca, por otro lado, porque cuando uno mira los estereotipos, yo salgo del estereotipo de “la mujer”, pero si lo sé interpretar porque vivo en un entorno donde vemos estas situaciones. Obviamente que a mí no me ha pasado y en los casos de micro-discriminaciones que he visto siempre las he marcado y las he visibilizado.

Sigue siendo hoy un estigma para las mujeres ser madre. Por eso estar en un ministerio de las Mujeres tiene que ver con procesos. Avanzar, de no tener las posibilidades, a tener que masculinizarte para tener esos lugares, a tener que rescindir cuestiones familiares y troncales. Porque vos cuando hablas con muchas mujeres te dicen: “y yo me separé”, porque también no es que vivís solamente la situación de machismo, de discriminación en el ámbito laboral, sino desde el personal. De que no lo toleran, no toleran que la mujer trabaje más de ocho horas, ahora los varones pueden trabajar de lunes a lunes, volver a las 22 de la noche, juntarse a la noche. Marcamos mucho que las reuniones políticas sean en horarios donde no les compliquemos la vida a las mujeres y le facilitemos la posibilidad de participar. Cuando vos vas a una reunión a un barrio, no pongas la reunión a las 17 de la tarde porque las madres están yendo a buscar a los chicos a la escuela, porque lamentablemente siguen siendo las madres las que van a buscar los chicos a la escuela.

Figueroa ganó la interna a la lista azul oficialista y luego las generales. Foto Florencia Salto.

P: Después de las PASO fuiste designada ministra, de alguna manera está depositada en voz una alta responsabilidad, pero no podemos dejar de leerlo de cara a 2023, ¿crees que parte de tu crecimiento público y de tu trabajo ahora tiene que ver con una posible candidatura?

R: No, en particular no. Lo que sí creo que mi función y nuestra función, de generar este ministerio, tiene que ver con fortalecer el trabajo que venimos haciendo las mujeres desde la gestión y acompañar en aquellos lugares donde todavía no se ha logrado empezar aceitar el engranaje.

Creo que si, para muchas compañeras debo haber significado un ejemplo, un aliciente, encabecé una lista, hubo una muy buena recepción de las mujeres. Cuando en 2016 se anuncia en Zapala, en un encuentro de mujeres la ley de paridad de género (en el gimnasio del barrio Unión de Mayo) cada una sabemos que estábamos haciendo en ese momento, con las compañeras que venimos trabajando y militando esto no nos olvidamos más en ese día. Yo me acuerdo que fuimos de acá en un colectivito que se caía a pedazos y nos fuimos todas al encuentro ese con banderas, y no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, pero sabíamos que algo de lo que nosotras veníamos reclamando y pidiendo y trabajando iba aparecer. Somos un montón de mujeres que estamos atrás de esto, me tocó a mí la posibilidad de esa candidatura, que por muy poquito no fue y desde cero, con un nivel de no conocimiento a nivel provincial.

La posibilidad hoy de representar el trabajo que venimos haciendo las mujeres y fortalecerlo en cada rincón de la provincia para sí generar las candidatas, sí generar nuevas referentes, sí generar nuevas funcionarias, nuevos liderazgos, nuevas lideresas. Queremos armar una agenda de las mujeres en la provincia, podemos separar lo que es gestión de lo que es político, pero en definitiva la gestión termina siendo política. Nosotras queremos trabajar en generar un plan estratégico de la provincia de Neuquén con perspectiva de género, que no haya un capítulo de mujeres, que la perspectiva de género, que las mujeres, que las diversidades estén incorporadas en todos los ámbitos. Entonces que está pasando en el IPVU, que está pasando en salud, que está pasando en producción, en industria, en comercio, en desarrollo social, y articular y transformar las políticas públicas de la provincia de Neuquén en políticas públicas que incorporen a las mujeres como agentes de cambio y eso va a hacer que las políticas públicas y las acciones que tengamos vayan a ser inclusivas, y que nos incorporen a todos y a todas.

P: Ni bien asumiste se presentó el informe de la Línea 148, también está disponible el informe del Observatorio de las Violencias. Ya hay un diagnóstico, ¿Cuáles te parecen que son las políticas necesarias para intervenir desde el Estado?

R: A esto súmale ahora que está el dispositivo Acompañar (del gobierno nacional) que hoy viene a ser la herramienta que permite una acción inmediata ante estos diagnósticos. En primer lugar la subsecretaría de Mujeres trabaja sobre la promoción y la prevención y ha trabajado muchísimo en todo lo que es el abordaje, el 148 en ser una herramienta de articulación, porque en definitiva recibe, articula y deriva de acuerdo a los protocolos de violencia 2786, 2785, de acuerdo al rankeo que tiene que hacer de la situación de violencia, a que área ir y asistir. Pero nosotros tenemos que atacar el meollo del problema. El Acompañar no tiene que ser solo un acompañamiento económico, el Acompañar incorpora una articulación, ¿pero qué pasa a los seis meses que se termina el Acompañar?, ¿qué pasa cuando termina esa asistencia, ese acompañamiento? Primero tenemos que articular el trabajo con cada uno de los municipios y comisiones de fomento. Pedimos un backup de cómo se fue distribuyendo el Acompañar en la provincia y evidentemente no es que haya municipios en los que hay poca violencia de género, sino que no ha llegado el Acompañar. Cuando vos ves que en algún municipio hubo dos, o uno, o cero (abre un cuaderno) 579 Acompañar otorgados en un año, en toda la provincia, articulados con convenios con los municipios. Nación firmó convenios con algunos municipios, además provincia desde la subsecretaría de Mujeres y la subsecretaría de Diversidad. Neuquén capital tiene 244, el 40%, y el resto se distribuye en toda la provincia, hay municipios que te das cuenta, que cuando vos miras han tenido un fuerte arraigo del Acompañar. Yo estuve reunida con las chicas de Plaza Huincul, de Cutral Co, han generado desde los municipios todo lo que tiene que ver con los programas de acompañamiento para la inserción laboral, para el acompañamiento en cooperativismo, para generar distinto tipo de salidas para reducir la violencia económica y creo que ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer.

Nosotros tenemos que generar herramientas y trabajar de manera articulada con producción, con las mujeres rurales, que tenemos una problemática enorme en la ruralidad, con la industria, con comercio, yo estuve reunida con la gente del centro pyme para ver cómo podemos generar créditos y acompañamientos para emprendedoras.

Ferraresso juró en el cargo el 3 de diciembre pasado. Foto Florencia Salto.

P: Los créditos no están pensados para que las mujeres accedan, en cuanto a los requisitos…

R: Los requisitos no, por eso tenemos que generar programas y créditos específicos que permitan a esas mujeres, que no están bancarizadas, que no tienen capacidad de repago o de garantía que puedan estar acompañadas para abrir su pequeño emprendimiento.

Termina el Acompañar, tuvieron algunas capacitaciones, participaron de los talleres de manera solamente para cumplir, como requisito, y después terminan volviendo a la situación de maltrato, porque no tienen otra alternativa. Entonces nosotras hoy lo que tenemos que hacer es un trabajo integral y lograr que todas las áreas de provincia articulen para poder acompañar los procesos de inserción de las mujeres.

P: ¿La Línea 148 está llegando a toda la provincia?

R: Sí, está llegando a toda la provincia. Nos falta solucionar un tema en la zona sur con el proveedor de telefonía, pero mientras tanto hay un número provisorio, un número que se difunde, que es el que difunden los municipios para paliar esa falta de conexión.

Esa es otra cuestión fundamental para nosotros, ahora estoy trabajando en la reorganización, en la creación del ministerio y fortalecer, bueno estuvimos charlando mucho con Soledad Crespín, con el equipo del 148, con el DAV (dispositivo de atención a varones), con la subsecretaría de Mujeres en fortalecer estos dispositivos. Estos dispositivos tienen 24 horas, los 365 días del año, un esquema de funcionamiento con supervisión. Hay que jerarquizar el funcionamiento de estos dispositivos, hay que generar las herramientas para los relevos, conseguir tener el personal suficiente para que no haya ningún momento de riesgo, de que falte o que se caiga alguna de las operadoras, supervisores y operadores territoriales. El equipo humano y la preparación de la gente del 148 son fabulosos. Tenemos que ver de no sobrecargar al equipo, porque no es un telecentro, y las situaciones que tienen que abordar implican también una carga muy fuerte para las operadoras.

P: Es un problema histórico de las y los profesionales. La línea 148, DAV, la demanda es un montón, incluso el Servicio de Violencia Familiar que no depende de tu ministerio tuvo un reclamo en ese sentido y también se encarga del tema. ¿Cómo jerarquizar a esos equipos?

R: Es multicausal y multifactor, tenemos que jerarquizarlos primero con la carga o sobrecarga de tareas. Uno de los problemas mayores no es remunerativo tiene que ver con la cantidad de personal que hay, y la sobrecarga de responsabilidades o de tareas que hay sobre determinadas personas. Creo que tiene que ver con una reestructuración del funcionamiento de las áreas, lograr que jerarquicemos las distintas funciones, que fortalezcamos con el personal necesario. Si hay reclamos de mejorar o incorporar más personal, analizarlos, en los casos que son necesarios vamos a incorporar más personal. Eso permite bajarles la carga. En los casos que veamos que no están siendo remunerados como corresponde para las tareas que cumplen, se darán los aumentos que sean pertinentes, o intentaremos ir por esos caminos, porque la única forma de funcionar es logrando eficiencia en estos sistemas y la eficiencia la vamos a lograr con la principal que es el recurso humano. Hoy el recurso humano lo tenemos. Recurso humano formado.

En 2021 hubo 4 femicidios en Neuquén. Las víctimas fueron: María José Villalón Escudero, Guadalupe Curual, Cristina Ancatén y Agostina Gisfman. Foto Florencia Salto.

P: El presupuesto fue aprobado el 2, vos asumiste con todo el nuevo gabinete el 3, en el presupuesto 2022 no aparece el ministerio, ¿Qué asignación presupuestaria se hizo?

R: Estamosss, me la pasaron hace un ratito. No la pude analizar, me la pasaron hace un ratito. La tengo en el celu (que no deja de iluminarse con mensajes en toda la entrevista), pero no va a ser un problema el presupuesto. Sabemos que hay una decisión política, el gobernador Omar Gutiérrez tomó una decisión política y le dio rango de ministerio no por tener un título simplemente, sino porque entiende y tiene muy claro que este proceso tenía que terminar de consolidarse, robustecerse con un ministerio de las Mujeres y de las Diversidades y que esto tiene, como condición sine qua non, contar con presupuesto y con recurso humano para trabajar de manera integral, sistémica, en todo el territorio provincial y que permita que el ministerio de las Mujeres hoy sea articulador y protagonista a la hora de definir las políticas públicas en todo el territorio provincial, en todas las áreas, acompañando a cada una de las áreas de gobierno. Y para eso vamos a necesitar principalmente recurso humano y en los casos en los que se necesite inversión, van a estar las posibilidades de trabajar. Después, los recursos están, si no están en la provincia hay cientos de programas y de planes para gestionar, para financiar y acompañar distintos tipos de políticas públicas respecto a las mujeres.

No es solo el presupuesto asignado a partir de partida presupuestaria que se aprobó por ley y la reestructuración que se haga ahora, sino que es una responsabilidad mía como ministra de también salir a gestionar. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar a provincia Jorge Sapag siempre nos decía (se ríe) “la plata está, lo que hay que tener es ideas y proyectos para salir a buscarla”. Si no hay planificación, sino hay proyecto y no hay gestión, la plata no aparece.

Tenemos que salir también del foco de Neuquén y salir a buscar acompañamiento de las empresas, de los organismos nacionales, de los organismos internacionales para acompañar a planes que tengan que ver con inversión en política y género en la provincia de Neuquén. Ahora tenemos un equipo trabajando en el diagnóstico y en el diseño de los proyectos y programas. La semana que viene ya estoy coordinando, vamos a ver si podemos armar agenda, de visita de distintas instituciones, de reuniones en Buenos Aires para empezar a tomar un primer contacto para ver que podemos traer para Neuquén.

Vamos a ir a reunirnos con Elizabeth Gómez Alcorta (ministra de Mujeres, Género y Diversidad), le estamos pidiendo la reunión en estos días cuando puede darnos un lugarcito y empezar a gestionar para la provincia y para que nosotros no tengamos solo ese presupuesto, que sabemos que vamos a tener partida, sino también ir a buscar lo que hay, y si no hay, crearlos.

P: ¿Cuál es la agenda de Diversidad que tenés pensada para tu ministerio?

R: Adrián Urrutia ha hecho un trabajo como director provincial, donde ha fortalecido y ha tenido una presencia territorial, uno lo ve en la provincia y se han generado las áreas de Diversidad. Lo he acompañado yo en un par de reuniones y él ya tiene una dinámica armada de cómo abordar el trabajo territorial en cada uno de los municipios, en las comisiones de fomento. Tenemos que fortalecer el trabajo territorial, en los lugares donde no hay áreas de Diversidad acompañar en la creación. Empezar a trabajar en presupuestos que incorporen a las Diversidades y acompañar a Adrián que ha tenido una presencia muy fuerte con su gestión en estos años. Ahora con rango de subsecretaría, fortalecer su trabajo.

P: Respecto del cántico homo-odiante de la policía en la calle, ¿sabes qué intervención hubo?

R: Esos policías fueron sumariados y están llevando un proceso de investigación, a través de las áreas que corresponden. Nos juntamos con Vanina (Merlo, ministra de Seguridad) más allá de ley Micaela, que es una primera aproximación a la problemática, tenemos que trabajar en procesos permanentes de educación, de sensibilización y de deconstrucción dentro de las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad. Son estereotipos que se van cayendo lentamente. En primer lugar yo celebro que se visibilice, porque esto ha pasado históricamente, ni lo detectábamos, ni nos percatábamos de lo que estaban diciendo, y que haya vecinos que hoy lo filmen y que lo objeten, y que todos nos hayamos sentido tan lastimados y tan dolidos, y horrorizados. Además de cortar de cuajo, ¿qué está pasando dentro de la fuerza que se dan este tipo de instrucciones?, ¿son habituales?, ¿fue una cuestión fortuita en ese momento? Trabajar fuertemente con las fuerzas de seguridad para que estos procesos no se den más, para que este tipo de instrucciones queden desarraigadas, pero además nosotros tenemos que acompañar con la subsecretaria de Mujeres en generar capacitaciones específicas para la fuerza policial que tiene que ver con derribar estos estereotipos patriarcales, discriminatorios y misóginos.

Una de las marchas más convocantes en Neuquén es la del 25 de noviembre. Foto Florencia Salto.

P: ¿Y en ley Micaela cómo va a ser el trabajo?

R: Una es la escuela de género (se forman agentes del Estado y luego replican). Cuando la subsecretaría de Mujeres queda como autoridad de aplicación, responsable de impartir ley Micaela en la provincia de Neuquén, claro es inabarcable: poder Judicial, poder Ejecutivo, poder Legislativo, municipios, gobiernos locales.

Vamos a salir por todos los municipios a decirle que designen personas para la escuela de género, hay intendentes que necesitan a empezar a dar Micaela dentro de su municipio, todos en realidad. (Algunos) ya tienen sus capacitadores que han pasado por la escuela de género y otros municipios que no. Entonces le vamos a dar prioridad a esos municipios, porque hoy están atrasados con la capacitación de ley Micaela.

A nivel de Ejecutivo provincial todos han pasado por ley Micaela, quedan algunos rebeldes que ya se les dará.

Lo que necesitamos son los municipios. Vos sabes que hay distintos tipos de inscripciones, se los convoca a los funcionarios, por ahí de 50, van 30, terminaron 20, los otros 30 hay que convocarlos ya, y que logremos tener el 100% de los agentes municipales y provinciales en este año con certificación.

P: Uno de los temas que impulsan los feminismos tiene que ver con pensar un sistema integral de cuidados, ¿Qué perspectiva tenés vos sobre el tema?

R: Uff, tareas de cuidado. Estaba viendo lo que están haciendo desde el ministerio de Nación, ya generaron el área específica, se está trabajando desde Mujeres, Género y Diversidad. Todo el trabajo inicial fue en medio de la pandemia y lo hicieron por Zoom. Yo quiero reunirme para ver si nosotros nos podemos sumar y trabajar sobre el diagnóstico en Neuquén para relevar información.

Me tocó trabajar mucho con Mercedes Lamarca (exconcejal de Libres del Sur), Mercedes ha trabajado con las operadoras territoriales para hacer diagnóstico de cómo los entornos urbanos te acompañan o te segregan, en las cuestiones de tareas de cuidado y cuidados compartidos. Esto es integral y creo que el foco tiene que estar dado desde Nación. Hay que generar la ley de tareas de cuidado a nivel nacional.

P: ¿Tenés pensado reunirte con organizaciones?

R: Sí, también. Con todos, con todas. Mi idea es juntarme con todas las organizaciones, que han trabajado cuestiones de género, tengo un vínculo con Mercedes Lamarca he trabajado mucho con la Fundación La Ciudad, con las chicas de Mumalá, sumar a La Revuelta. Son organizaciones que han estado comprometidas, que han trabajado fuertemente que tiene mucho mayor por ahí conocimiento de otras aristas a las que nosotros no llegamos, a nosotras es mucho más difícil llegar desde el lugar en el que estamos, porque hay mucho prurito también con la función pública. Y es con todas y esto es transversal. Con las funcionarias y con las referentes mujeres de otras fuerzas políticas, y con los sindicatos.

"Yo no tengo porqué pedirle permiso a alguien para opinar de algo personal"

P: Cuando fue la discusión parlamentaria por la legalización del aborto en 2018 recuerdo que vos te sacaste una foto junto a dirigentes del MPN manifestándote a favor. Al Congreso habían ido representantes del partido a pronunciarse en contra (la actual ministra de Deportes, Alejandra Piedecasas), ¿en algún momento fue un costo dentro de tu espacio político y que pensás ahora con la vigencia de la ley?

R: (Se ríe) No, ningún costo, ¿Cómo va a ser un costo? Nuestro partido es totalmente amplio para esto y lo demostró desde el primer momento. Estuvo muy fragmentado. Los cuerpos gestantes somos nosotras, las que en definitiva terminamos sufriendo el escarnio público toda la vida. Entonces (suspira) fue una decisión personal, ninguna de esas personas que estuvimos en esa foto inicial consultó con nadie. Nuestro partido es un partido abierto, históricamente ha tenido distintas posturas se demostró en el Congreso, incluso. Diputados y diputadas nuestros, senadores se manifestaron en contra, a favor, en las distintas etapas, se dieron vuelta, ehhh (se ríe) sí porque Lucila Crexell (actual senadora, hija de Luz Sapag) ¿votó en contra?

P: Se abstuvo y después votó a favor.

R: Bueno pero ya no era del partido ahí.

P: No.

R: En nuestro partido no existe, en ningún momento yo lo he vivido de que me digan: “vos no podes decir esto”.

El pañuelazo a favor del aborto legal del que participaron funcionarios y funcionarias del gobierno provincial en 2018.

P: Pero no hablaste con Alma Sapag (exdiputada nacional) y le dijiste: “Alma, ¿por qué votas en contra?”

R: Yo respeto totalmente su postura, entiendo que tiene que ver con distintas generaciones, con distintas crianzas, con distintas etapas. No le estoy diciendo vieja a Chani, pero creo que tiene que ver con concepciones, que había muchas cosas que tocaban, cuestiones religiosas, cuestiones de formación, cuestiones de construcción. Yo siempre lo tuve claro y tiene que ver con un tema generacional, mi postura respecto al aborto y lo manifesté de hecho antes de esa foto. Estábamos en el Concejo vinieron las chicas de Mumalá, Ceci Maletti (concejal de Libres del Sur), hicieron una radio abierta y me dicen “che, ¿te sumas?”, “sí, vamos”. Me dieron un pañuelo verde, me puse el pañuelo y fui a la radio abierta en el patio central (del Deliberante) sin pedirle permiso a nadie. Por qué yo no tengo porqué pedirle permiso a nadie para opinar de algo personal. Creo que después hay cuestiones que tienen que ver con gestión, con cuestiones troncales a la hora de gestionar donde uno consulta, habla, debate. Pero esto era muy personal, en todos los casos, era personal y político pero donde nos tocaba la fibra más íntima a nosotras. Entonces yo lo manifesté, de hecho Omar (Gutiérrez) ha sido muy respetuoso con todos nosotros respecto a que cada uno ha tomado su postura. Esa foto después que surgió de manera natural, mandándonos mensajes entre todos, fuimos al monumento a San Martín a sacarnos la foto, fue mi foto de WhatsApp hasta hace un tiempito y fue un proceso con mucho respeto.

Hablaba con una compañera que hemos generado situaciones que no nos tenemos que olvidar. Hicimos un encuentro en la seccional, acá en Neuquén, porque había muchos pruritos y mucho desconocimiento también. Entonces las que estábamos a favor del aborto llevamos especialistas para explicar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, mostrando números y estadísticas, y las que estaban en contra del aborto, “las pañuelos celeste”, llevaron también. Éramos todas mujeres.

P: ¿Esto en 2018?

R: Sí, con Natalia Garay (subsecretaria de Juventud) hablábamos de esto. No tenemos que olvidarnos de esas cosas. Acordate cuando en 2018 juntamos en un mismo saloncito a sesenta mujeres, setenta mujeres y estaba yo sentada al lado de una con pañuelo celeste, otra con pañuelo verde. Las dos ponencias y tenemos compañeras que cambiaron de opinión y las pasamos para nuestro lado con esa charla.