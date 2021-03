Gutiérrez envió un guiño a la oposición: "Los necesito"

El principal anuncio del gobernador Omar Gutiérrez en la apertura del 50º período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Neuquén no fue, esta vez, un proyecto de ley, sino un pedido de archivo. El mandatario solicitó a los diputados que retiren del tratamiento la prórroga de la emergencia sanitaria que vencerá a fin de mes, acaso como respuesta a las múltiples críticas que había realizado la oposición cuando a fin de año frenó su debate exprés.

La 3230 fue la herramienta que sancionó la Cámara hace poco más de un año para permitirle al Poder Ejecutivo gestionar la crisis sanitaria cuando comenzó la pandemia del coronavirus, pero siempre estuvo rodeada de polémica por la inclusión de un millonario endeudamiento que nunca se utilizó.

“Vengo a solicitar el archivo, el no tratamiento o el retiro de la prórroga de la emergencia sanitaria”, afirmó ayer Gutiérrez en los últimos minutos de su mensaje, aunque no aclaró si habrá una propuesta alternativa para suplantarla.

Desde los bloques opositores se atribuyeron como un logro la marcha atrás, pues analizaron que confirmó lo que habían discutido en diciembre: era prematuro extenderla tres meses antes de su vencimiento sin saber cómo evolucionaría la pandemia y las necesidades de la provincia.

La Legislatura de Neuquén comenzó a transitar ayer su 50 período (el primero fue en 1958 pero dos veces la actividad quedó interrumpida por golpes militares), aunque no hubo espacio para la épica ni la efeméride.

Gutiérrez llegó con un mensaje que repasó acciones y obras realizadas durante el 2020, pero que insistió en las dificultades para gobernar en un contexto de pandemia como la actual. “De chicos, en la escuela, en la casa, no nos enseñaron a contar muertos. Nos enseñaron a contar números, fracciones, con porotos”, sostuvo.

Dijo que el covid-19 “nos puso frente a frente con las necesidades más urgentes” y que “esta no era la situación que imaginábamos o queríamos”. “Hemos hecho lo posible por postergar, diferir, con aciertos y errores. No había libro al cual acudir que nos dijera qué hacer. El mundo entero entró en incertidumbre y en un proceso de luto”, planteó y le envió un mensaje a los diputados: “los necesito”. Antes, varios legisladores habían notado que el gobernador olvidó saludarlos cuando pasó lista de los presentes en la Cámara.

Los ministros del gabinete siguieron el mensaje por una pantalla. Foto: Florencia Salto.

El discurso se extendió por una hora y 45 minutos y no levantó ningún aplauso, a excepción del que lo recibió al ingreso y el que lo despidió en el final. El bloque oficialista argumentó que faltó la “efervescencia” de otros años, pues el ingreso del público estuvo prohibido y solo hubo tres invitados en el recinto: el intendente capitalino, Mariano Gaido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, y el fiscal general, José Gerez. Los ministros del gabinete siguieron el mensaje a través de una pantalla en el hall del edificio.

Afuera hubo una manifestación de trabajadores ceramistas y organizaciones sociales que llegó hasta el portón del edificio de Leloir 810. Adentro, los bloques del Frente de Todos y del Frente de Izquierda reclamaron desde sus bancas con carteles que mencionaban la deuda provincial, los salarios docentes y el femicidio de Guadalupe Curual.

El gobernador no mencionó a la joven de Villa La Angostura asesinada el martes 23 de febrero, pero sí pidió un minuto de silencio para las personas que fallecieron como consecuencia del covid, las víctimas de femicidio, las que fallecieron a causa de un suicidio, en incendios o en siniestros viales.

Los anuncios que había prometido en materia de género se enfocaron en un cambio ministerial y dos proyectos de ley: se elevará a rango de Secretaría de Estado a la actual Subsecretaría de las Mujeres y se propondrá a los diputados la sanción de un Fondo Especial para asistir económicamente a víctimas de violencia y de una unidad administrativa para que monitoree y gestione las alertas de botones antipánico y dispositivos duales.

En el capítulo petrolero, agradeció a los sindicatos del sector, al gobierno nacional y a la conducción de YPF por haber trabajado en la recuperación “de la peor crisis de la historia hidrocarburífera en la provincia”.

"Los acuerdos propuestos son los que podemos cumplir"

En el primer tramo de su discurso, el gobernador Omar Gutiérrez hizo referencia a la negociación con el gremio docente y a la que, hasta ayer, era una inminente posibilidad de que se vote el no inicio de clases en Neuquén.

“No pongamos el carro delante de los caballos. Nuestros niños y niñas necesitan volver a la segunda casa”, planteó.

Si bien el mandatario dijo ser consciente de que “las propuestas salariales acordadas y en tránsito con los distintos gremios no son las que han solicitado”, aseguró que son las que el gobierno ve como “posibles de cumplir”.

Gutiérrez recordó que la caída en la actividad económica durante el año pasado, producto de la pandemia y las medidas de aislamiento obligatoria, generaron una subejecución del 20% en el presupuesto del 2020, lo que hizo imposible recomponer los salarios. “Eso no vuelve, no es retroactivo. Cuando una habla de reconstruir, reactivar, es para adelante. Entonces vengo a decirles que no más cortes de ruta”, apuntó.

De todas formas, reconoció “la buena voluntad” de las representaciones sindicales que llegaron a acuerdos con el Poder Ejecutivo (no los mencionó, pero fueron ATE y UPCN) a los que definió como “los que, en el marco de esta incertidumbre, visualizamos como posibles de cumplir”. Ayer el gremio de los trabajadores viales, Unavp, rechazó la oferta salarial, por lo que se sumará al conflicto que se anticipa con ATEN.

Gutiérrez insistió en que “el foco de la vuelta a clases presencial deben ser nuestros niños y niñas” y que “hoy es prioritaria la vuelta a la escuela”. “Si alguno que debe desempeñarse en un establecimiento tiene temores, los temores los tenemos todos. Por eso es uno de los sectores privilegiados que se empiezan a vacunar entre hoy y mañana”, afirmó.

19 proyectos nuevos y un archivo

*Protección de los adultos mayores en residencias

*Capacitación obligatoria sobre los Derechos de los niños, niñas y adolescentes

*Creación del Fondo Especial para las personas víctimas de violencia de género

*Creación del ecosistema de integrabilidad neuquino

*Servidumbre administrativa de servicios de tecnologías de la información y comunicación

*Promoción de la electromovilidad que propiciará el uso y comercialización de vehículos eléctricos

*Ley provincial de museos

*Adhesión a la ley nacional 25.797, de régimen del registro del patrimonio cultural

*Sello del diseño neuquino, como certificación oficial

*Día del Deportista neuquino (a establecer el 25 de julio)

Licencia deportiva, mediante la adhesión a la ley nacional 26.596

*Reconocimiento de la labor deportiva para distinguir a deportistas, equipos y dirigentes

*Pensión deportiva

*Actualización del financiamiento de la actividad de los Bomberos Voluntarios

*Octubre como el mes de la concientización para la inclusión plena de las personas con discapacidad

*Capacitación obligatoria para el funcionariado público en perspectiva de discapacidad

*Adhesión a la ley 26.653, para que los portales web de los tres poderes del Estado garanticen la accesibilidad a la información de las personas con discapacidad

*Derogación de la ley de Deportes -840- y sanción de un nuevo esquema normativo

*Creación de la unidad administradora de dispositivos electrónicos para gestionar las alertas de botones antipánico e implementación de dispositivos de vigilancia electrónica en los casos de prisión domiciliaria ordenados por oficio judicial

*Emergencia sanitaria: el gobernador pidió el archivo o no tratamiento del proyecto enviado en diciembre.