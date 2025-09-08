Estafa en Bariloche: quedó imputada por recibir y transferir dinero de la fraudulenta venta de un auto

El Ministerio Público Fiscal imputó en Bariloche a una mujer por encubrimiento tras recibir dinero de una estafa.

Una causa por estafa en la venta de un automóvil derivó en la imputación de una mujer en Bariloche. La Justicia la acusó de encubrimiento por receptación sospechosa, al detectar que recibió dinero en su cuenta bancaria proveniente de una maniobra fraudulenta y lo transfirió de inmediato a terceros.

La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara una declaración de incompetencia previa y ordenara que el legajo continúe en la jurisdicción local. El juez interviniente dio por admitida la acusación y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

El origen de la maniobra fraudulenta

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien aseguró haber sido engañada a través de WhatsApp. Según relató, un estafador se hizo pasar por un compañero de trabajo y lo convenció de realizar una transferencia en el marco de una supuesta operación de venta de un vehículo, publicada en redes sociales.

El dinero fue depositado en la cuenta bancaria de la mujer ahora imputada, quien —de acuerdo con los informes— lo transfirió de inmediato a dos cuentas distintas, dificultando su rastreo. La víctima detalló el procedimiento y presentó documentación que respalda sus dichos.

Pruebas reunidas por la Fiscalía

El legajo cuenta con informes bancarios que acreditan el flujo del dinero desde la cuenta de la víctima hacia la de la imputada y luego a otras dos cuentas de terceros. También se incorporó un informe del Renaper que permitió corroborar la identidad y domicilio de la acusada, residente en la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, la Oficina de Investigaciones en Telecomunicaciones (Oitel) aportó información clave sobre la trazabilidad de las transferencias y su vinculación con las cuentas investigadas. Estos datos respaldan la hipótesis de la fiscalía sobre el rol de la mujer en el circuito financiero que permitió encubrir el dinero de origen ilícito.

La calificación legal

El delito atribuido está contemplado en el artículo 277 del Código Penal, que sanciona a quienes, sin haber participado del delito principal, reciben, transportan o transfieren bienes de origen ilícito, aun cuando las circunstancias del caso debieron generar sospechas.

Para la Fiscalía, la mujer tuvo en su poder el dinero de una estafa y, pese a las condiciones sospechosas de la operación, lo derivó a otras cuentas, contribuyendo a obstaculizar su recuperación.

La postura de la defensa y resolución del juez

Durante la audiencia, la defensa penal pública que asistió a la imputada planteó la caducidad de plazos procesales, lo que fue rechazado por el magistrado. La mujer, en tanto, decidió no prestar declaración en esta etapa.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en carácter de autora por encubrimiento por receptación sospechosa, artículos 277 inciso 3° y 45 del Código Penal. Además, fijó un plazo de cuatro meses para que las partes produzcan pruebas y avancen en la investigación penal preparatoria.