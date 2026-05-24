Un control sobre Ruta 22 destapó una trama narco entre Neuquén y Río Negro: 14 kilos de marihuana y dos imputados

El procedimiento comenzó con un control de Gendarmería en Zapala y derivó en allanamientos realizados en Río Negro. Foto Sede Fiscal Descentralizada Zapala.

La Justicia Federal de Zapala formalizó una investigación penal contra dos hombres acusados de transportar y almacenar más de 14 kilos de marihuana con fines de comercialización. La causa comenzó tras un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 22 y derivó, en menos de 24 horas, en allanamientos realizados en Río Negro.

La imputación fue presentada por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese durante una audiencia realizada ante el juez federal de garantías Ezequiel Andreani. Allí, el representante del Ministerio Público Fiscal acusó a los dos sospechosos, de 28 y 29 años, por los delitos de transporte de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización.

Según se informó, ambos deberán cumplir reglas de conducta mientras avanza la investigación, entre ellas presentarse cada quince días en una comisaría y no salir del país. Además, el magistrado autorizó el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante el procedimiento.

El operativo comenzó con un control sobre Ruta 22

La investigación se inició el 7 de mayo, cuando efectivos de Gendarmería Nacional del Escuadrón 31 “Las Lajas” realizaban un control vehicular en el kilómetro 1.378 de la Ruta 22, en el paraje Santo Domingo, en jurisdicción de Zapala.

En ese lugar detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa en el que viajaban tres hombres desde Regina hacia San Martín de los Andes.

Durante la inspección, un perro detector de narcóticos marcó el sector del baúl. De acuerdo con las actuaciones judiciales, los ocupantes reconocieron que transportaban marihuana, aunque no precisaron la cantidad.

La requisa permitió encontrar un recipiente plástico con 977 gramos de cogollos de marihuana.

El análisis de los celulares fue clave

Tras el secuestro de los teléfonos, la fiscalía solicitó una extracción forense urgente de la información almacenada en los dispositivos. Ese análisis permitió avanzar rápidamente sobre nuevas medidas judiciales.

Según explicó García Barrese durante la audiencia, de los mensajes surgieron conversaciones vinculadas al cultivo y comercialización de marihuana. Entre otras expresiones, aparecieron referencias a “flores”, “plantas”, “cosecha” y frases como “tengo flores, por si te interesa”.

“El registro urgente permitió obtener información que motivó los allanamientos posteriores en Regina y General Enrique Godoy”, sostuvo el fiscal.

Allanamientos y más droga secuestrada

Como resultado de esos procedimientos, realizados en Río Negro, los investigadores secuestraron más de 9 kilos de marihuana en el domicilio de uno de los imputados en Regina.

Además, en otra vivienda vinculada a un tercer sospechoso —que no participó de la audiencia porque no pudo ser notificado— se hallaron otros 3,6 kilos de la misma sustancia.

En total, entre el operativo vehicular y los allanamientos posteriores, la Justicia contabilizó más de 14 kilos de marihuana secuestrados.

Durante la audiencia, los imputados señalaron que trabajan como peón rural y ayudante de soldador y manifestaron no tener estudios secundarios completos.

La investigación continuará durante los próximos seis meses mientras avanzan las pericias sobre los teléfonos celulares y demás elementos secuestrados.