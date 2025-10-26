¿Qué pasa con el pasaporte si no fuiste a votar en las elecciones 2025? 

Las personas que decidieron no votar en las elecciones 2025 y no justificaron su ausencia, además de abonar una sanción económica, también se arriesgan a enfrentar problemas con el pasaporte.

Todo aquel que no se presente, ni emita un descargo justificativo en la Cámara Nacional Electoral, será incorporados en el listado del Registro de Infractores.

Qué pasa con mi pasaporte si no fui a votar en las elecciones

Quienes no fueron a votar en las elecciones 2025, no podrán obtener ni renovar el pasaporte.

Dicha sanción se mantendrá hasta que se abone la multa y se justifique la ausencia. Incluso, se les imposibilitará el acceso a cargos públicos por los próximos tres años y se dificultará la obtención de los antecedentes penales, lo que traerá futuros problemas en caso de tener la intención de salir del país.

¿Cómo abonar la multa?

Las sanciones económicas por ausentarse a las elecciones están establecidas en el Art. 125 del Código Electoral Nacional y la Acordada 13/2013 de la Cámara Nacional Electoral. Por lo tanto, para regularizar la situación, deberá ingresar en el Sistema de Consulta del Registro de Infractores (http://infractores.padron.gov.ar) donde tendrá dos alternativas para efectuar el pago.

Primero, estará la opción de “Banco Nación”. Se generará la boleta de pago, el cual debe ser impresa para luego acercarse a la sucursal más cercana y abonar la multa correspondiente. Dentro de las 48 horas, se verá reflejado el pago y se recomienda que conserva el comprobante de pago, en caso de que ocurra algún inconveniente.

Mientras que, la segunda posibilidad, será a través de “Otros medios de pagos” donde deberá seguir el mismo procedimiento y tendrá la opción de elegir si abonar la multa mediante una tarjeta de crédito, transferencia bancaria o pago en efectivo.