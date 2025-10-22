Cierres de campaña en Neuquén: caravanas y caminatas para buscar los últimos votos antes de la veda

La campaña rumbo a las elecciones legislativas de este domingo finalizará este jueves en Neuquén con caminatas, caravanas en la capital y las últimas volanteadas para intentar sumar voluntades antes de que comience la veda oficial. Según anticiparon los partidos, no habrá grandes actos, sino acciones en algunas ciudades para motivar a la militancia en el último tramo y organizar a los fiscales que participarán del acto eleccionario.

La Libertad Avanza tiene previsto hacer una caminata hoy en Neuquén y, al término, habrá una reunión de la dirigencia en el hotel Hilton. Los candidatos también estarán el jueves junto al presidente Javier Milei en el acto de cierre que encabezará en Rosario.

En cuanto a Fuerza Patria, convocó a una caravana que saldrá el jueves a las 17:00 desde las calles Soldi y Huilén, también en la capital. “Sumate con tu auto, moto o bici”, invitó la alianza kirchnerista, que también convocó a llevar banderas argentinas a la actividad.

La Neuquinidad de Rolando Figueroa, en cambio, hizo una suerte de cierre de campaña el lunes en todas las localidades de la provincia con una “agitación” junto a vecinos y los candidatos. En estos últimos días antes de la veda, indicaron que habrá algunas reuniones, pero no actos masivos ni caminatas.

Otro espacio que sí anunció una acción para este jueves fue el FIT Unidad, que a las 18 saldrá en simultáneo a militar en distintos lugares de la provincia. En Neuquén, los candidatos se concentrarán en la esquina de Olascoaga y Sarmiento, en el Parque Central.

Y Más por Neuquén, el partido del estatal Carlos Quintriqueo, anunció que toda la semana será con “caminatas y panfleteadas” por los barrios junto a los candidatos.

Qué se vota en Neuquén

En Neuquén se votarán este domingo seis bancas del próximo Congreso: tres de senadores y tres de diputados nacionales.

Las bancas que finalizarán su mandato en diciembre y que serán reemplazadas por quienes se impongan en estas legislativas son las de Osvaldo Llancafilo (MPN), Pablo Cervi (Liga del Interior) y Tanya Bertoldi (Unión por la Patria) en la Cámara de Diputados y las de Silvia Sapag (UP), Oscar Parrilli (UP) y Lucila Crexell (Comunidad Neuquén) en el Senado.

Están habilitados para votar el domingo 581.437 electores de toda la provincia. Habrá ocho opciones para los cargos de senadores y nueve listas para diputados: toda la oferta electoral estará en una misma Boleta Única de Papel.