El Frente de Todos en Neuquén no existe como alianza electoral, dijo el Frente Grande

“El Frente de Todos en las próximas elecciones, no existe”, dijo sin vueltas la diputada provincial Soledad Martínez, y dirigente del Frente Grande en Neuquén. La legisladora dijo que el partido no fue convocado en Plaza Huincul ni cree que será convocada en la reunión planificada por Rioseco y el parrilismo en Piedra del Aguila el 3 de diciembre.

Según Martínez, el Frente de Todos que llegó en 2019 a la Legislatura con la misma cantidad de bancas que el partido gobernante, se perdió la oportunidad de continuar con ese legado que le dio el electorado debido a “3 o 4 dirigentes” – del PJ- que se negaron al diálogo político e intercambio con el resto de las agrupaciones y partidos que formaron la coalición kirchnerista provincial, por buscar alternativas políticas individuales “concretamente del PJ”, aclaró.

“Nos anoticiamos que el Frente y la Participación Neuquina (FyP) y un sector del PJ (parrilismo) se reunieron en Huincul y ahora lo harán en Piedra del Águila. Se perdió la oportunidad como frente nucleado por 5 ó 6 partidos más agrupaciones políticas de llegar juntos a una elección. Luego de que no habilitaron las discusiones que venimos pidiendo hace un año, no pueden pedir que se nos lleve a un acto como si nada hubiera ocurrido; es un dato de la realidad: el Frente de Todos en las próximas elecciones no existe”, sostuvo Martínez en diálogo periodístico con la FM 750Nqn esta semana.

La presidenta del Frente Grande aseguró que están definiendo qué rumbo tomarán en la provincia, luego que ya acordaron –con el propio partido de Rioseco- ir en la ciudad capital como colectoras del radicalismo en caso de que el candidato sea Juan Peláez.



“En Neuquén-ciudad- es una propuesta que compartimos con Ramón, pero a nivel provincial, hay lecturas que no compartimos y se lo planteamos a Rioseco. Si no hubiera sido por el recorrido provincial de Ramón, el Frente de Todos no estaría en ningún lugar en la discusión hoy, porque el PJ en cualquiera de sus vertientes, tiene una absoluta falta de diálogo que ha llevado a la invisibilidad”, soltó.

Agregó que la coalisión que en 2019 llegó fortalecida a la legislatura, se encuentra hoy “analizando aisladamente o por grupos, qué posición van a tomar”.

Consultado el presidente de PJ capital –que no estuvo en la foto con Rioseco en Huincul- sobre qué postura adoptarán para el 3 de diciembre, Marcelo Zúñiga, contestó a Rio Negro que “vamos a seguir insistiendo en la unidad”, aunque agregó que existe un “cansancio y hartazgo de la militancia, que no es de ahora, sino de los últimos 30 años del peronismo en Neuquén que está en la búsqueda no de cambiar de collar, pero sí dejar de ser perro; y en esto es necesario rescatar y ponderar lo mejor de la historia de nuestra provincia e incorporar nuevos aportes y miradas”, respondió.

Aseguró que con pronunciamientos internos diferentes “necesariamente hay que construir una propuesta nueva, en clave neuquina”, donde la unidad “no es condición suficiente, la más difícil de construir es la unidad con las familias neuquinas y la gente. Cada espacio tiene su dinámica, y en el PJ estamos en tiempo de resolver con posiciones mayoritarias hacia el nuevo escenario que se vino dando”, con la partición del MPN para la elección general.

“Con la fecha (de elecciones) establecida por decreto, entra a rondar el calendario y nos permitirá reordenar los dispositivos electorales”, aseguró.