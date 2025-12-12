El Gobierno oficializó más cambios en la Jefatura de Gabinete: Scioli, Lachterman y Lanari con nuevos cargos

El Gobierno de Javier Milei designó nuevos cargos dentro de la Jefatura del Gabinete. Entre las modificaciones más destacadas destacó la incorporación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, bajo el mando del ministerio de Economía.

Durante la segunda semana de diciembre, distintas administraciones y secretarías realizaron cambios sustanciales en su estructura. Mediante la publicación de Boletines Oficiales, firmados por el presidente Javier Milei, los distintos cuerpos del gabinete sufrieron modificaciones o cambios de roles de sus funcionarios.

El reordenamiento de los cargos surge para una mejor planificación y estrategia del gobierno en las áreas, incluidas nuevas secciones sumadas recientemente.

Los nuevos cargos en el Gabinete

Secretaría de Asuntos Nucleares

Una de las incorporaciones más recientes fue la Secretaría de Asuntos Nucleares, la cual trabajó bajo la dirección del Ministerio de Economía y se le asignó el cargo a Federico Matías Ramos Nápoli como primer secretario de la nueva dependencia. El aviso se formalizó este viernes mediante la publicación del decreto 875/2025.

La designación de Nápoli conlleva la responsabilidad de asumir la dirigencia del departamento más reciente del Gabinete. Fue elegido gracias a su perfil técnico y su experiencia en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en la gestión de empresas estatales como DIOXITEX SA.

Dentro de la planificación, la Secretaría de Asuntos Nucleares funcionará con autonomía respecto de la Secretaría de Energía, dirigida por María Carmen Tettamanti, aunque ambas áreas dependen administrativamente del Ministerio de Economía, al mando de Luis Caputo.

Federico Matías Ramos Nápoli (Foto: Gentileza)

Cambios en la Administración Pública Nacional

Para la organización de ministerios y secretarías, el Gobierno decretó la incorporación de nuevas secretarías en el Gabinete, las cuales son: Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Comunicación y Prensa.

Para la administración de los cargos, se renombraron miembros del Gabinete o recolocaron desde otras áreas, entre ellas destaca la conducción de Daniel Scioli como el secretario de Turismo y Ambiente para la Jefatura de Gabinete de Ministros con mención en «ad honorem».

La designación del ex gobernador bonaerense se dio a conocer tras publicarse hoy el Boletín Oficial a través del Decreto 872/2025, firmado por el presidente Javier Milei. También se destaca el nombramiento de Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos, también con carácter «ad honorem».

Daniel Scioli, nuevo secretario de Turismo y Ambiente (Foto: Archivo)

Secretaría de Comunicación y Prensa

El regreso de la Secretaría de Comunicación y Prensa será supervisada por la gestión de Manuel Adorni, pero se le asignó el cargo como director a Javier Lanari.

La decisión fue oficializada este viernes mediante el Decreto 871/2025, por lo cual refuerza la centralización de la comunicación gubernamental y redefine los roles clave en el equipo de prensa.

Tras ocupar el cargo de subsecretario, conducirá la dependencia de Prensa pero no de vocero, este cargo seguirá perteneciendo a Adorni.

Cambios en la Cancillería

Otra designación del Gobierno de Javier Milei fue la designación de Ricardo Adrián Lachterman, como nuevo Cónsul General y Director del Centro de Promoción Argentina en la ciudad de Milán, Italia. El inicio de su nuevo labor comenzará a mediados de enero.

En su reciente trayectoria, Lachterman ocupó el cargo de dirección en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En este labor estuvo a cargo de coordinar las cuestiones estratégicas y de servicio.

La restitución del cargo de Lachterman se notificó en el Boletín Oficial 876/2025 firmada por Javier Milei. El cambio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores está bajo la asignación de Pablo Quirno Magrane, quien estuvo a cargo de las conversaciones con inversores internacionales.