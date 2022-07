El sector de Darío Martínez le respondió a De Vido por sus dichos sobre las represas

El diputado provincial del Frente de Todos, Darío Peralta, entendió la invitación al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a exponer en Neuquén sobre las hidroeléctricas responde a la propia interna del espacio peronista y pidió al sector del parrillismo que explicite si «quieren apoyar a otro candidato» para el 2023 que no sea Darío Martínez. El funcionario kirchnerista tuvo duras críticas ayer a la estrategia del secretario de Energía para evaluar las concesiones y calificó de «inmundo» el equipo que creó en marzo para relevar el estado de los contratos.

Peralta, muy cercano a Martínez y principal articulador del sector en la capital, dijo a RÍO NEGRO que las declaraciones de De Vido respecto de dejar las represas en manos de la provincia «van en contra de lo que como bloque del Frente de Todos se viene planteando» y aclaró: «no entiendo desde qué posición lo hace».

«Nosotros defendemos todo lo que ha invertido Nación en su construcción sin dejar de tener en cuenta la potestad de las provincias sobre los recursos», planteó el diputado.

En la Legislatura se discutió (y aprobó) semanas atrás la creación de una comisión con representantes de los bloques y del gobierno provincial para seguir el proceso de concesión de las hidroeléctricas y el Frente de Todos se opuso. Argumentaron que no tenía «ningún sentido», que ya existía una comisión creada por los gobiernos de Neuquén y Río Negro y que, además, estaba el equipo creado por la secretaría de Energía de la Nación.

El diputado Sergio Fernández Novoa, más identificado con el parrillismo, dijo en esa sesión: «si me trajeran un proyecto que lo que pide es la incorporación de la provincia a una comisión en la que no está, lo digo públicamente, yo lo firmo, pero no lo está proponiendo este proyecto».

Peralta insitió con que el objetivo del Frente de Todos es que primero se haga un relevamiento sobre el estado de los contratos, las instalaciones y los pagos adeudados para luego evaluar qué hacer con la administración. «Si él (por De Vido) quiere regalar el dinero de los argentinos que lo haga. Nosotros apuntamos a un trabajo en conjunto», manifestó.

El diputado vinculó las declaraciones del exministro de Planificación Federal con las propias disputas al interior del peronismo en Neuquén y aseguró que no participará de la charla del viernes. «Si nos quieren venir a traer otra interna, nosotros ya la dirimimos en abril. Si quieren potenciar a otro candidato está bien, es parte de las reglas del juego, pero que lo expliciten», apuntó.