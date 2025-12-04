Quiénes son los nuevos miembros de la cúpula de Fuerza Armadas asignados por Manuel Adorni

Los nuevos dirigentes asignados por el Gobierno de Javier Milei parten como la reestructuración y reorganización de las Fuerzas Armadas. Se decidió renombrar nuevos nombres en los puestos de alto mando oficial para aportar experiencia en operaciones, formación, estrategia y logística.

Ante los cambios rotundos y numerosos de directivos, los nombres designados buscarán brindar un mejor desempeño a los cargos de la Armada Argentina. Cada uno de los miembros de la armada seleccionados cuentan con numerosas distinciones y trayectorias destacadas tanto nacional como internacionalmente.

Tras la designación de Carlos Presti como el nuevo titular de Defensa, los cambios de directivos surgen para una mejor optimización de ideas y dirección general. Para el área de jefe de la Fuerza Aérea se renombró a Gustavo Javier Valverde, lugar que ocupa desde noviembre de 2024.

Quiénes son los nuevos miembros de la cúpula de Fuerza Armadas: uno por uno

Oscar Santiago Zarich: Ejército

El General de División Oscar Santiago Zarich está asignado a la jefatura del Ejército Argentino. Cuenta con desempeño como comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Se graduó como Oficial de Estado Mayor y posee, además, una maestría en Defensa y Geoestratégica

Se centró en el desempeño como líder militar del ejército «Libertador» con la carga de 2.500 efectivos y cerca de 300 vehículos a su cargo. El cuadro se asignaba del despliegue logístico y modernización de estructura operativa. Zarich egresó de la promoción XXXIII del Liceo Militar General Belgrano, ubicado en Santa Fe, y ocupó cargos como jefe de la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia.

Oscar Zarich en reunión con Carlos Presti (Foto: Archivo)

Marcelo Alejandro Dalle Nogare: Estado Mayor Conjunto de las FF.AA.

El nombre designado para el Jefe de Estado Mayor en Conjunto de las Fuerzas Armadas fue el de Marcelo Alejandro Dalle Nogare. Ingresó a la Escuela Naval Militar como Guardiamarina en 1987 y cuenta con una carrera experimentada con liderazgo en unidades navales estratégicas.

Nogare había sido asignado como Vicealmirante y posteriormente asignado Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Comandó las unidades del aviso ARA «Suboficial Castillo» al mando de la Patrulla Antártica Naval Combinada.

En su desempeño afuera de país perteneció como agregado de Defensa en Sudáfrica y como comandante de operaciones conjuntas con Brasil. Recibió medallas por operaciones en el Golfo Pérsico, participando en el bloqueo naval a Irak, y obtuvo distinciones internacionales.

Marcelo Alejandro Dalle Nogare (Foto : Archivo)

Juan Carlos Romay: Armada Argentina

Nació en Buenos Aires y se graduó en Guardamarina en 1988, siendo parte de la promoción 117° del Cuerpo Comando Escalafón Naval.

Romay fue Director General de Educación de la Fuerza en 2024. En su trayectoria desempeñó labores de director en la Escuela Naval Milirar, fue director en Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y director general del Personal y Bienestar de la Armada. En 2018 completó su maestría en Relaciones Internacionales en Estados Unidos.

Juan Carlos Romay (Foto: Archivo)

Gustavo Javier Valverde: Fuerza Aérea

El brigadier experimentado mayor Gustavo Javier Valverde fue designado como el jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Cuenta con amplia experiencia como piloto de caza e instructor. Se formó en el Liceo Militar General Espejo de Mendoza y realizó sus estudios en la Escuela de Aviación Militar.

Valverde cuenta con amplia trayectoria y fue distinguido en numerosas ocasiones por su participación en Operaciones Conjuntas y su rol como jefe del Departamento de Operaciones del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20. Sumado a a trabajos en el exterior en España, Marruecos y Países Bajos.