Eros Ramazzotti rompió el silencio sobre el polémico video con Evangelina Anderson

El reconocido cantante italiano Eros Ramazzotti habló por primera vez sobre el escandaloso video de él intentando besar a la reciente separada Evangelina Anderson. El artista dio su versión de los hechos con un audio que envió en exclusiva para Pan y Circo (Radio Rivadavia).

Eros Ramazzotti habló de Evangelina Anderson y negó un romance: “Somos solo amigos”

El encuentro se produjo durante la Semana de la Moda de Milán, cuando Anderson se encontraba de viaje con un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili.

En el mensaje, Ramazzotti aclaró la situación de manera contundente y con humor. “Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente -divertido- con la chica”, dijo refiriéndose a la repercusión que tuvo el video.

El cantante no solo desmintió cualquier tipo de interés romántico con la ex de Martín Demichelis, sino que también aseguró que actualmente no está en pareja con nadie. “Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo”.

Según explicó Majo Martino, amiga de la modelo, ellas fueron invitadas a pasar la tarde en la casa del cantante italiano, donde fueron recibidas por él: “Nos invitó a comer a su casa, pidió comida para todos, incluso nos sirvió helado, y al final terminamos cantando. Fue una velada muy amena”.

Sobre las imágenes que circularon, aclaró: «Ese beso no fue beso, fue un amague, nada más”.