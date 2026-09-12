Gladys, la Bomba Tucumana, contó que se puso un chip hormonal y sorprendió con los efectos: “Estoy como loca”

La Bomba Tucumana contó que se puso un chip hormonal.

Gladys, la Bomba Tucumana, atraviesa una etapa de renovada energía y sorprendió al contar en televisión que recientemente se sometió a un tratamiento con un chip hormonal.

Durante una entrevista en Infama (América), la cantante de “La pollera amarilla” explicó que el procedimiento fue recomendado por su médico en Tucumán, Daniel Lamagni, y detalló cómo se siente desde la colocación del implante.

“Me puso el chip. Mirá cómo hago acá y me hago la linda. Hace poquito, tres semanas”, contó entre risas mientras señalaba la zona donde lleva el implante.

Qué dijo Gladys sobre el chip hormonal

Ante la confusión que suele generarse alrededor de este tipo de tratamientos, Gladys aclaró: “Estoy como loca, pero no como loca sexualmente, porque la gente cree que el chip es el chip sexual. No, es un pellet hormonal, que te ayuda a estar animada y todo”.

Según relató la propia artista, comenzó a notar cambios rápidamente después del procedimiento.

“La verdad que estoy… me despierto a las seis de la mañana, tengo ganas de salir corriendo, hablo un montón, estoy muy bien”, aseguró.

De esta manera, Gladys describió el tratamiento desde su experiencia personal y aseguró que actualmente se siente con más energía y entusiasmo para afrontar sus actividades cotidianas.

El recuerdo de Luciano Ojeda

La cantante también continúa atravesando el duelo por la muerte de Luciano Ojeda, su pareja, quien falleció el 24 de mayo de 2025.

Una semana antes, durante una entrevista en La Mañana con Moria (eltrece), Gladys se había emocionado al hablar de él.

“Pasa el tiempo y para mí es como si todo hubiese sido ayer”, expresó. La artista recordó a Luciano como “el amor de su vida” y contó que decidió acompañarlo durante su enfermedad.

“Lo amaba profundamente, lo amo y lo voy a amar hasta el último día de vida que tenga. Es el amor de mi vida”, manifestó.

El último pedido de Luciano antes de morir

En una entrevista anterior con LAM, Gladys también había relatado uno de los momentos más difíciles que atravesó junto a su pareja.

Según recordó, poco antes de morir Luciano le dijo: “Ya está, mamita, perdóname, ya está”.

La cantante también contó que llegó a preguntarle cómo quería ser despedido. Su respuesta fue breve: “Tierra, mamita”.

Luciano Ojeda murió a los 38 años después de casi cuatro años de lucha contra un tumor abdominal. Desde entonces, Gladys suele recordarlo en sus redes sociales con mensajes y homenajes en fechas especiales, cumpleaños y aniversarios.