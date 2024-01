Lucía reveló uno de sus más dolorosos secretos en Gran Hermano: «Fui…»

La convivencia en la Casa de Gran Hermano genera que, muchas veces, los «hermanitos» se sientan en confianza y puedan abrir su corazón respecto de las vivencias más duras. Fue el caso de Lucía, quien durante estos días decidió revelar un secreto a sus compañeras, a pesar de que al principio no quiso decir nada al respecto.

Fue en una charla que se dio en el sauna donde Lucía se sintió cómoda, y ante la escucha respetuosa de sus pares, ella pudo contar que sufrió un abuso sexual por parte de un hombre que no recuerda quién es, pero sí sabe exactamente qué fue lo que pasó.

«Fui abusada. Mis papás lo relacionaron mucho con eso» explicó la futbolista oriunda de Salta, en alusión a su deseo. Es que la joven es lesbiana y tiene una pareja de su mismo sexo, a pesar de que sus padres resistieron a esa idea e intentaron «corregirla», según ella misma contó también en la Casa de Gran Hermano.

Sobre el abuso sexual, Lucía reveló que «fui abusada por no saber decir que no a un hombre». «Yo ya había estado con mujeres antes, y yo estaba con hombres para ver si me curaba de eso que yo sentía que estaba enferma», explicó.

En el presente, Lucía indicó que «no le tengo miedo a los hombres. No es que no me atraen, es que no confío». «Si le preguntás a cada mujer si le pasó algo parecido, le pasó», concluyó conmovida.

Quiénes son los nominados de Gran Hermano esta semana

En una jugada que los fanáticos de Gran Hermano ya anticipaban, Alan usó sus poderes de líder y bajó a una persona de la placa de nominados, pero debió también subir a otro de los «hermanitos». Así fue que el jugador definió poner en riesgo a Rosina, la participante uruguaya.

Durante el transcurso de la edición del jueves, Alan bajó a Lisandro de la placa de nominados, y decidió que continuaran allí Isabel, Florencia, Carla y Nicolás, este último sancionado por Gran Hermano por faltar a las reglas de la Casa.

Entonces, Alan optó por nominar a Rosina. Todo indica que la elección tuvo que ver con el histeriqueo amoroso de ambos dentro de la Casa de Gran Hermano, que le rompió el corazón al jugador y tomó revancha.