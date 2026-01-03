Pentagon Pizza Report: la sorprendente conexión entre pedidos y crisis internacionales

Lo que comenzó como una curiosidad logística se ha convertido en una herramienta de inteligencia de código abierto (OSINT) para miles de internautas: el Pentagon Pizza Report, una cuenta que monitorea el tráfico en tiempo real de las pizzerías cercanas al Pentágono (Estados Unidos), ha vuelto a encender las alarmas globales al detectar niveles de actividad «inusualmente altos» en locales de Arlington, Virginia, asociados a la reciente actividad registrada en Venezuela. ¿De qué se trata el reporte del que hablan las redes?

Pentagon Pizza Report: ¿qué es el «Índice de la Pizza» o Pizza Meter?

El concepto es tan simple como efectivo: cuando ocurre una crisis internacional inminente vinculada a Estados Unidos, los funcionarios del Pentágono, la CIA y la Casa Blanca deben trabajar horas extras y pasar noches enteras en sus oficinas. Al no poder abandonar sus puestos, recurren a la entrega de comida a domicilio, siendo la pizza la opción predilecta por su rapidez y facilidad para compartir.

La publicación del monitoreo «Pentagon Pizza Report».-

Este fenómeno, bautizado informalmente como «Pizzint» (inteligencia de pizza), sugiere que un aumento drástico en los pedidos de locales como Papa John’s o Domino’s en las cercanías de los centros de mando de EE. UU. suele preceder a anuncios militares o diplomáticos de gran envergadura, como sucedió este sábado en la madrugada con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pentagon Pizza Report: un historial de «aciertos» desde la Guerra Fría

Aunque no es una ciencia exacta, el historial del Pizzómetro cuenta con antecedentes que los entusiastas del monitoreo digital no pasan por alto. Según registros históricos y reportes de medios como The Washington Post y CNN:

Invasión a Kuwait (1990): la noche antes de que las tropas de Irak cruzaran la frontera, la CIA marcó un récord al pedir 21 pizzas en una sola noche.

la noche antes de que las tropas de Irak cruzaran la frontera, la CIA marcó un récord al pedir 21 pizzas en una sola noche. Invasiones a Panamá y Granada: en 1983 y 1989, dueños de franquicias locales reportaron picos de entrega hacia el Departamento de Defensa justo antes de las operaciones militares.

en 1983 y 1989, dueños de franquicias locales reportaron picos de entrega hacia el Departamento de Defensa justo antes de las operaciones militares. Conflicto Irán-Israel (2024/2025): en junio de 2025, el reporte de actividad en Google Maps mostró barras rojas de saturación en pizzerías cercanas una hora antes de que se confirmaran ataques en la región.

en junio de 2025, el reporte de actividad en mostró barras rojas de saturación en pizzerías cercanas una hora antes de que se confirmaran ataques en la región. Enero 2026: los reportes más recientes del Pentagon Pizza Report coinciden con los movimientos de las fuerzas estadounidenses en relación con la situación en Venezuela.

Pentagon Pizza Report: el análisis de datos en la era de Google Maps

A diferencia de los años 90, donde la información dependía de los testimonios de los repartidores, hoy el Pentagon Pizza Report utiliza datos públicos de «horarios populares» y geolocalización. El monitoreo no se limita a la comida: el reporte también analiza la baja concurrencia en bares cercanos frecuentados por personal militar; si los bares están vacíos y las pizzerías llenas, la conclusión de los analistas de redes es que «algo grande se está gestando».

A pesar de que portavoces del Pentágono han intentado desestimar la teoría mencionando que dentro del edificio existen otras opciones como sushi o sándwiches, el flujo de repartidores externos sigue siendo el indicador más vigilado por los «rastreadores de crisis».