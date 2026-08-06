Preocupación por Zulma Lobato: la encontraron desorientada y en situación de calle en Paraná

La mediática fue hallada en las inmediaciones del hospital San Martín de la capital entrerriana. Permanece bajo asistencia municipal mientras intentan localizar a familiares o personas de su entorno para definir cómo continuará su acompañamiento.

Hay preocupación por la salud y la situación personal de Zulma Lobato. La cantante y figura mediática de 67 años fue encontrada desorientada y en situación de calle en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde actualmente recibe asistencia de un equipo interdisciplinario del municipio.

Según informaron medios locales, Lobato fue hallada en las inmediaciones del hospital San Martín y posteriormente trasladada a un dispositivo municipal destinado a personas en situación de calle, donde permanece mientras se evalúa su estado de salud y su situación social.

Buscan familiares y personas de su entorno

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, explicó que la principal preocupación de las autoridades es lograr establecer contacto con familiares, amistades o personas cercanas a la artista para poder avanzar con un acompañamiento más estable.

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas por el equipo municipal, Zulma Lobato se encontraba desorientada en tiempo y espacio y no pudo explicar con claridad cómo había llegado hasta la capital entrerriana.

Las autoridades también indicaron que, al momento de ser encontrada, llevaba consigo apenas algunas bolsas con ropa y había logrado ingresar al hospital para higienizarse y lavar parte de sus pertenencias.

Un difícil presente que ya había hecho público

La noticia se conoce pocas semanas después de que la propia Zulma Lobato difundiera un video en redes sociales en el que reveló que había sido desalojada del lugar donde vivía y atravesaba una grave crisis habitacional.

Zulma Lobato en situación de calle en Paraná

En ese mensaje explicó que necesitaba ayuda para conseguir una habitación donde vivir y expresó su preocupación por no tener que separarse de su perra, a la que considera parte de su familia. El video fue difundido por su amiga Jazmín «La Cuerpo» Salinas, quien aseguró que la estaba acompañando en ese difícil momento.

Quién es Zulma Lobato

Nacida como Zulma Nélida Dekleva, Zulma Lobato alcanzó una enorme popularidad en Argentina a partir de 2009, cuando comenzó a participar en distintos programas de televisión y se convirtió en un personaje muy reconocido del espectáculo.

Su personalidad, sus apariciones televisivas y su versión de la canción «Resistiré» la transformaron en un fenómeno mediático que trascendió la televisión y se convirtió en un ícono de la cultura popular en internet. Años después, tras la sanción de la Ley de Identidad de Género, realizó el cambio registral de su identidad.

Continúa bajo asistencia

Por el momento, Zulma Lobato permanece alojada en un centro de asistencia municipal mientras continúa la evaluación de su estado general.

Desde el municipio de Paraná señalaron que el objetivo inmediato es localizar a personas de su entorno que puedan colaborar en la definición de un lugar de residencia y en un acompañamiento que le permita atravesar esta delicada situación.