Riquelme opinó de la expulsión de Rojo: «La primera no es ni falta»

Cada vez que habla, Juan Román Riquelme deja algún título a partir de su estilo frontal y sin muchas pulgas. El vicepresidente de Boca habló sobre la derrota de ayer en el Superclásico ante River y particularmente sobre la expulsión de Marcos Rojo a los 16 minutos de juego.

"Nos expulsaron a un jugador que para nosotros es muy importante y, encima, la primera jugada no es ni falta. La segunda amarilla, con la edad que tiene Marcos, podría haber evitado el choque pero él juega así, al 100 por 100 y no se guarda nada", comentó.

De todas maneras, puso paños fríos y evitó condenar la actuación del árbitro, Fernando Rapallini. "No decimos nada porque los árbitros se pueden equivocar. Nosotros tenemos muchas cosas por mejorar y sería lo más fácil culpar al árbitro pero no es así. El árbitro no tiene por qué sentirse culpable porque hace lo mejor que puede", aseguró.

Juan Román Riquelme, en exclusiva con @superfutbol: "Lo más fácil sería culpar al árbitro, pero River fue justo ganador. Como nosotros lo fuimos en los tres clásicos que jugamos en nuestra casa". pic.twitter.com/OeQcgfFwJ9 — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2021

Además, reconoció que "River fue justo ganador" y sacó pecho al agregar: "como nosotros lo fuimos durante los tres clásicos que jugamos en nuestra casa".

Sobre el desarrollo del partido, analizó: "A los 10 minutos de la expulsión de Marcos se encuentran con un golazo y se les puso todo a favor. Finalizando el primer tiempo nos hacen el segundo, que les dio mucha tranquilidad y se nos puso bastante complicado".

Juan Román Riquelme, en exclusiva con @superfutbol: "Desde que estamos en el club, jugamos cinco clásicos y en tres nos tocó quedar con uno menos. La primera amarilla de Rojo no es ni falta". pic.twitter.com/TiCYcfIOr4 — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2021

Respecto al plantel, consideró que "no nos falta jerarquía" y destacó lo hecho en el último tiempo. "Este equipo viene compitiendo al máximo, le ganó a Atlético Mineiro los dos partidos, eliminó a River de la Copa Argentina. Ayer nos tocó perder y fueron superiores, pero este equipo tiene jerarquía y estamos muy contentos con los jugadores", valoró.

A su vez, Riquelme afirmó que les gustaría que el entrenador, Sebastián Battaglia, continúe por mucho tiempo en el cargo más allá de su contrato hasta fin de año. "Sebastián fue presentado hasta diciembre y no hay dudas de que soñamos que sea el técnico de nuestro club por muchos años. Esta es su casa. Está más que claro que apostamos en él, sino no lo hubiésemos puesto", dijo al respecto.