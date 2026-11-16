Pensiones No Contributivas ANSES diciembre 2026: cuánto cobran con aumento, aguinaldo y bono

En diciembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una actualización exacta del 2,17% sobre las Pensiones No Contributivas (PNC), porcentaje determinado por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) conforme al Decreto 274/2024.

Este incremento no solo eleva el haber básico mensual que paga ANSES, sino que además impulsa proporcionalmente el cálculo de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente denominado medio aguinaldo, al cual se adicionará de forma íntegra el bono extraordinario de $70.000, conformando un esquema de pagos concentrado en tres jornadas hábiles para los titulares.

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: montos ANSES con aumento, aguinaldo y bono en diciembre 2026

Para las pensiones graciables, equivalentes al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la liquidación oficial de diciembre 2026 integra tres conceptos diferenciados, manteniendo el bono de emergencia fuera de la base computable del aguinaldo:

Haber mensual actualizado (2,17%) : sube de los actuales $310.910,92 a $317.657,69 brutos.

: sube de los actuales $310.910,92 a $317.657,69 brutos. Segunda cuota del medio aguinaldo (SAC) : equivale exactamente al 50% del haber reajustado, alcanzando los $158.828,84.

: equivale exactamente al 50% del haber reajustado, alcanzando los $158.828,84. Bono extraordinario previsional : se acredita en su totalidad por $70.000,00 (sin modificaciones nominales desde marzo 2024).

: se acredita en su totalidad por $70.000,00 (sin modificaciones nominales desde marzo 2024). Total bruto y retención de salud: la suma global asciende a $546.486,53 brutos, importe sobre el cual se aplica el descuento asistencial del 3% correspondiente al Programa Federal Incluir Salud (calculado exclusivamente sobre el haber mensual y el aguinaldo, dejando el ingreso neto de bolsillo en $532.191,93).

Pensiones No Contributivas: ¿cuánto paga ANSES en diciembre 2026, por cada una?

Categoría de Pensión No Contributiva (ANSES) Haber mensual (2,17%) Medio aguinaldo (50%) Bono extraordinario Total bruto diciembre PNC por Invalidez Laboral (70%) $317.657,69 $158.828,84 $70.000,00 $546.486,53

(- Incluir Salud) PNC por Vejez (70%) $317.657,69 $158.828,84 $70.000,00 $546.486,53

(- Incluir Salud) PNC Madres de 7 Hijos (100%) $453.796,70 $226.898,35 $70.000,00 $750.695,05

(+ Tarjeta Alimentar)

Madres de Siete Hijos: cuánto cobra este grupo ANSES con aguinaldo y Tarjeta Alimentar en diciembre 2026

Las titulares de esta pensión asistencial perciben un haber equiparado legalmente al 100% de la jubilación mínima ordinaria, además de acceder a refuerzos alimentarios automáticos según la composición familiar:

Haber mensual, aguinaldo y bono : el básico se eleva de $444.158,46 a $453.796,70, sumando $226.898,35 de medio aguinaldo y $70.000,00 de refuerzo extraordinario para totalizar $750.695,05 brutos (con un neto de $730.274,20 tras la deducción de obra social).

: el básico se eleva de $444.158,46 a $453.796,70, sumando $226.898,35 de medio aguinaldo y $70.000,00 de refuerzo extraordinario para totalizar $750.695,05 brutos (con un neto de $730.274,20 tras la deducción de obra social). Acreditación de la Tarjeta Alimentar: quienes tengan hijos menores de 14 años o con discapacidad registrada perciben de manera conjunta los montos fijos otorgados por el Ministerio de Capital Humano: $72.250,00 por un hijo, $113.299,00 por dos hijos y $149.425,00 por tres o más hijos a cargo.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2026: qué días cobran las Pensiones No Contributivas por DNI

El organismo previsional liquidará la totalidad de este segmento durante la primera semana hábil posterior al feriado largo de diciembre 2026, concentrando seis terminaciones documentales en el cierre: