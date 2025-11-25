Cruzar a Chile hoy: guía completa sobre pasos, horarios y documentación necesaria
Estado de pasos fronterizos este martes 25 de noviembre 2025, a la vuelta del fin de semana largo. ¿Cómo están las rutas para volver de Chile hoy? Acá las condiciones y las recomendaciones oficiales para viajar hoy.
Si tenés planeado cruzar la cordillera este martes 25 de noviembre 2025, después del fin de semana largo, atención al parte oficial. Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas y los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro para esta jornada clave del fin de semana largo.
El dato clave:
- Pino Hachado y Cardenal Samoré se encuentran habilitados y con circulación normal.
Si vas a salir a la ruta, chequeá el pronóstico:
- Máximas de hasta 26 grados hoy en cordillera.
- Se mantienen cálidos los próximos días.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 25 de noviembre 2025?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, martes 25 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado Hoy (25/11/2025)
|Horario de Atención
|Recomendaciones Clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada mojada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados y barro.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Zonas con animales sueltos. Posible
caída de piedras en el km 48.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Sectores poceados. Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.
|Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este martes 25 de noviembre 2025:
- Máximas de hasta 26 grados hoy en cordillera.
- Se mantienen cálidos los próximos días.
- Tormentas hacia el fin de semana.
- Cálido primera semana de diciembre.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, martes 25 de noviembre 2025
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
