Después de ocho años, inauguraron el edificio del refugio de mujeres de Zapala

Después de ocho años, Zapala inauguró el edificio destinado a su refugio para mujeres víctimas de violencia. Con el paso de casi una década, el proyecto se sumó a la nueva mirada sobre estos espacios, que los transforma en centros integrales, con la suma de otras dependencias. Para los funcionarios fue un «dos por uno» en la localidad porque, luego, hubo un acto partidario.

En 2020, el refugio había sido incluido en el presupuesto provincial junto al de Chos Malal, inaugurado recientemente, y el Madre Teresa de Neuquén capital. En ese momento se calculó una demora de cuatro meses para la finalización, porque la estructura tenía un avance del 65%, pero la fecha se fue posponiendo hasta ayer.

Como centro integral, está previsto que cuente con oficinas administrativas y espacios para talleres y capacitaciones, con el objetivo de que las mujeres no deban deambular por distintos organismos. Fue nombrado «Rena-ser», cuenta con 500 metros cuadrados y 32 camas.

«Estas 32 camas ojalá nunca sean ocupadas, pero sabemos que están ahí y son un abrazo», expresó la ministra de Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferrareso. El gobernador Omar Gutiérrez recordó la reforma del Código Procesal Civil y resaltó que buscan «un código de familia moderno, ágil, simple y sencillo, para la igualdad de derechos establecidos en las constituciones. Y de esa forma, trabajar mucho mejor en la prevención».

Las casas de mujeres que vendrán

La ministra aclaró que, más allá del corte de cintas, “hay planificado todo el esquema de funcionamiento”. Por ejemplo, el de San Martín de los Andes tuvo un inicio por etapas, con los distintos organismos y actividades que ofrecía, hasta que se habilitó para alojar mujeres.

El aspecto de designar a la planta de personal y armar el ornigrama es esencial, ya que la provincia tiene malos antecendentes como el de Rincón de los Sauces, que fue creado por el municipio en 2015, pero nunca funcionó. Algo similar pasó en Aluminé, que fue sancionado por el Concejo Deliberante ese mismo año, pero recién abrió sus puertas durante 2020.

Las obras en marcha son las del refugio de Plottier, parte del acuerdo por la demanda de Ivana Rosales contra el estado, y el Madre Teresa que es el único que tuvo Provincia durante más de una década y siempre funcionó en edificios alquilados. Desde el Gobierno también se comunicó que hay uno en obra en Las Ovejas y cinco más en «planificación y ejecución» en Rincón de los Sauces, Añelo, Plaza Huincul, Villa La Angostura y Junín de los Andes.

Un «dos por uno»

Además del corte de cintas en el centro integral para mujeres y entrega de cinco viviendas, la noche se reservó para la actividad partidaria. La lista Azul lanzó la precandidatura a intendente de Carlos Koopmann, quien actualmente ocupa ese cargo.

Carlos y su hermano Marcos, precandidato a gobernador, hicieron gala de su localia como zapalinos y posaron juntos para las fotos. También se sumaron Gutiérrez y Jorge Sapag al escenario central.

Las elecciones internas del MPN serán el 13 de noviembre. Hasta el momento, solo la lista Azul presentó candidatos. El diputado Rolando Figueroa aun no anunció si participará o no, y la lista Azul y Blanca, de extracción petrolera resolverá este sábado si participan o no, según adelantó Marcelo Rucci.

Carlos y Marcos Koopmann en el acto de la lista Azul del MPN en Zapala.