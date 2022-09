A una semana del incendio en la refinería NAO en Plaza Huincul: qué se sabe del hecho

Una semana pasó desde que se desató la explosión seguida de incendio en la refinería de New American Oil -NAO- en Plaza Huincul. Se confirmó que la empresa entregó a la justicia los servidores que contienen imágenes de la planta y de la AFIP, que no sufrieron daños y que estaban ubicados en un gabinete que no había sido inspeccionado. El siniestro arrojó tres operarios fallecidos: Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina.

La empresa NAO entregó los servidores de la refinería a la fiscalía una semana después de la explosión. Así lo confirmó la propia firma, que se presentó para entregar los servidores en los que se alojan «las imágenes de las cámaras de seguridad tanto de la empresa como las cámaras de AFIP, ya que se trata de una planta fiscal que exportaba parte de la producción», se explicó.

En un comunicado, NAO indicó que los técnicos ingresaron este miércoles a la refinería -con conocimiento de la fiscalía- y corroboraron que todos los servidores y DVR’s, de las cámaras propias y de las cámaras de la AFIP, estaban en perfectas condiciones.

Agregaron que los servidores «se encontraban a resguardo, en un gabinete fuera de la oficina que no había sido inspeccionado». Aclararon que NAO no tenía ningún tipo de acceso remoto a esos servidores, que funcionaban de manera autónoma, sin conexión con el exterior. Finalmente, se indicó que los directivos están a disposición de la justicia aunque «aún no han sido convocados».

En estos siete días que transcurrieron del fatal incendio, la fiscalía tiene numerosos testimonios, entre los que figuran a pocas horas de ocurrido, el del vigilador de la empresa de seguridad que escapó por la ventana de la casilla de seguridad.

Esa madrugada también hubo al menos dos choferes que dormían en los camiones, a pocos metros del cerco perimetral de la planta y aguardaban para cargar el producto.

Casi una decena de allanamientos permitió obtener el material como equipos de computación, documentación tanto en soporte digital como físico están secuestrados. La base central de NAO en Pilar, provincia de Buenos Aires, en la propia refinería, en Challacó y en las casas del personal gerencial y de supervisión, tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul.

El informe final de todo el material será elaborado por el perito en Seguridad e Higiene convocado desde el ministerio Público Fiscal a Gustavo Camaratta. Los registros hechos de las instalaciones dañadas desde un drone forman parte de la investigación.

Luego se deberán analizar los videos del sistema de seguridad con los que contaba la compañía y el material de los servidores que permitirá descifrar lo sucedido las horas previas a la explosión, pero también los días anteriores.

Entre la documentación, los diagramas de trabajo de los operarios que cumplían tres turnos también forman parte de los secuestros ordenados por la fiscal Ana Mathieu y la asistente letrada Valeria Ceballos.

El estado de los tanques de almacenamiento de productos y si contaban o no con las válvulas de presión y vacío, poniendo el foco en el tanque 205, será fundamental a la hora de esclarecer lo ocurrido.

No quedará afuera lo que aporte la Secretaría de Energía de Nación que tiene la potestad de contralor en este tipo de establecimientos. La empresa informó que la planta estaba autorizada por la auditoría hecha el 14 de junio y estaba legalmente habilitada para funcionar hasta la misma fecha de 2023.

Una vez que se hizo la entrega de los restos de los tres trabajadores y que fueron despedidos en una ceremonia conjunta en el cementerio de Cutral Co, las familias agradecieron el acompañamiento de la comunidad y la labor de los bomberos voluntarios, junto a todas las personas involucradas en extinguir el fuego.

Al mismo tiempo insisten en la necesidad que la investigación logre desentrañar lo que ocurrió y que se haga justicia para con los tres empleados. Las familias acuden a las redes sociales para plantear que hubo negligencia en la empresa y que las irregularidades en la refinería no fueron tenidas en cuenta.