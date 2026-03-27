Cómo preparar tu jardín para el frío: 3 fertilizantes naturales que debés conocer

Con la llegada del otoño, el metabolismo de las plantas comienza a desacelerarse. En esta transición, el error más común es aplicar fertilizantes ricos en nitrógeno, que estimulan brotes tiernos fáciles de quemar por la primera escarcha.

La estrategia profesional para fertilizar en marzo y abril debe centrarse en el fósforo, el calcio y el potasio: minerales que endurecen los tejidos celulares y fortalecen las raíces. Según manuales de agroecología, un suelo bien nutrido en otoño actúa como un aislante térmico natural, permitiendo que especies perennes y bulbos sobrevivan al letargo invernal sin perder vigor.

Aquí te presentamos tres bioinsumos caseros de bajo costo y alto impacto para esta temporada.

Fertilizantes naturales para el otoño

1. Ceniza de madera: el potasio de la estufa o el asado

Si ya empezaste a prender el hogar o hiciste un asado el domingo, tenés el mejor fertilizante de otoño. La ceniza de madera (solo de madera natural, sin químicos ni carbón mineral) es una fuente inagotable de potasio y carbonato de calcio.

El beneficio : el potasio regula la apertura de estomas y ayuda a la planta a gestionar el agua, crucial para resistir el frío seco de nuestra zona.

: el potasio regula la apertura de estomas y ayuda a la planta a gestionar el agua, crucial para resistir el frío seco de nuestra zona. Cómo aplicarla: esparcí una fina capa sobre la tierra (sin que toque el tallo directamente) y rastrillá suavemente. También ayuda a neutralizar suelos excesivamente ácidos.

Fertilizantes naturales para el otoño

2. Agua de arroz: almidón y aminoácidos para el suelo

La próxima vez que laves arroz (antes de cocinarlo), no tires ese agua blanquecina. Ese líquido está cargado de almidones y micronutrientes que alimentan a los microorganismos benéficos del suelo.

El beneficio : en otoño, necesitamos una microbiota activa que descomponga la materia orgánica y mantenga el suelo «vivo» y aireado.

: en otoño, necesitamos una microbiota activa que descomponga la materia orgánica y mantenga el suelo «vivo» y aireado. Cómo aplicarla: usala como agua de riego directamente. Es un fertilizante suave que no estresa a la planta y es ideal para especies de interior que sufren por la calefacción.

Fertilizantes naturales para el otoño

3. Calcio en polvo: el «cemento» de las paredes celulares

Las cáscaras de huevo que mencionamos antes son vitales en esta época. El calcio es el componente estructural que le da rigidez a las células vegetales.

El beneficio : una planta con buenos niveles de calcio es mucho más resistente al daño mecánico de las heladas y a los ataques de hongos que aparecen con la humedad otoñal.

: una planta con buenos niveles de calcio es mucho más resistente al daño mecánico de las heladas y a los ataques de hongos que aparecen con la humedad otoñal. Tip clave: para que sea efectivo en otoño, las cáscaras deben estar procesadas como un polvo fino. Si las dejás en trozos grandes, tardarán años en degradarse. Esparcilo alrededor de frutales y rosales antes de colocar el mulching o acolchado de hojas secas.

Fertilizantes naturales para el otoño

La regla de oro: fertilizar la tierra, no la planta

En marzo y abril, recordá que estamos alimentando el suelo. Al incorporar estos elementos ahora, permitís que la tierra procese los nutrientes lentamente durante el invierno, para que estén disponibles y «listos para usar» apenas el termómetro suba en primavera.

Evitá cualquier producto químico de síntesis que promueva el verde intenso inmediato; en el Valle, el verde tierno de abril es la víctima segura de la helada de mayo.