Automovilismo: Benítez, el único piloto de la zona que se metió en el top 10 del TC Mouras

Después de estar entre los más veloces, Fabrizio Benítez quedó octavo en la clasificación que el TC Mouras realizó en el autódromo de La Plata, donde mañana desde las 9.50 afrontará el segundo capítulo del certamen que lidera Joaquín Ochoa.

En una pista complicada en algunos sectores debido a un clima inestable, por momentos con algo de lluvia, Benítez una vez más demostró que se siente cómodo en estas condiciones.

El piloto, quien fue el primero de los tres regionales que salió a clasificar con el Chevrolet del Dole Racing, no tardó en asegurar una vuelta que lo dejó segundo casi hasta el final, cuando los del primer tercio, los más destacados del certamen, salieron a buscar la vuelta rápida.

Estuvo complicado Ochoa, con el Ford del Catalán Magni Motorsport, quien luego de meterse en el Top 5 del último entrenamiento no pudo lograr su vuelta ideal, por lo que finalizó 16 y tendrá que avanzar tanto e la serie como en la final si pretende serguir liderando el certamen.

Nicolás Montanari, quien tuvo su estreno con la Dodge del AC Competición después de superar el coronavirus, hizo un buen trabajo y se mantuvo cerca del Top 10 hasta el cierre de la clasificación, donde lo mandaron al lugar 20.

Renzo Testa, con una vuelta al límite, fue el dueño de la pole con 1m 35s 28/100, lo que le permitió superar a Maximiliano Vivot, Tomás Brezzo, Alfonso Domenech, Gaspar Chandsar y Jerónimo Teti.

El domingo a partir de las 9.50 se disputará la primera de las series, con Testa y Brezzo en la fila inicial. A las 10.20 comenzará la segunda, con Vivot y Domenech adelante.

En la segunda serie estarán Benítez en segunda fila, Ochoa en lacuarta y Montanari en la quinta.

Para las 13.40 se programó la final, que promete una gran lucha por la victoria y con Ochoa defendiendo su liderazgo.

TC PISTA MOURAS

Benjamín Ochoa quedó noveno y se convirtió en el mejor regional en la clasificación del TC Pista Mouras, que mañana cumplirá la segunda fecha en La Plata. La lluvia hizo su aparición en la parte final de la clasificación y entre los que se complicaron estuvo Valentín Jara, quien hizo un trompo en su vuelta rápida, quedó sin tiempo y en el lugar 21.

No le fue mucho mejor a Juan M. Nimo, el tercero de los regionales, quien fue uno de los primeros en salir a clasificar y se ubicó 20.

La pole la consiguió Lucio Calvani, con un registro de 1m 36s 12/100. Lo escoltaron Agustín Ayala, Nicolás Meichtri, Ignacio Fain, Thomas Ricciardi y Alexander Jakos.

Este domingo a las 9.05 se largará la primera serie, en la que estarán Ochoa y Jara. A las 9.30 la segunda, con el ‘Gatito’ Nimo. A partir de las 12.30 se cumplirá la final.

RALLY

El equipo de Noruega, integrado por Petter Solberg y su hijo Oliver, ganó la Copa de las Naciones del Race of Champions que se disputó en un circuito de hielo y nieve en Suecia, donde hoy se cumplirá la prueba individual.

Los Solberg fueron superando las rondas eliminatorias, destacándose con cualquier tipo de autos y no sorprendió que llegaran a la final. En semifinales, Estados Unidos, integrado por Jimmie Johnson y Colin Herta, eliminó a Filandia, por 3 a 1.

En la restante semifinal, Noruega y el equipo nórdico, que formaron Suiza y Suecia, igualaron 2 a 2, definiéndose en favor del primero en el acumulado de tiempos.

History at #ROCSweden!



Father and son duo @Petter_Solberg and @OliverSolberg01 are bringing the ROC Nations Cup to Norway! 🇳🇴🇳🇴👏



It's a ROC debut win for Oliver, and a second Nations Cup for Petter. But you can imagine which win will mean the most. 🥺 pic.twitter.com/FO90WupPxM