Fernando Gago fue autocrítico después de la derrota frente a Estudiantes y reconoció que Racing estuvo lejos del nivel esperado, por lo que buscará la recuperación ante Patronato, en la próxima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Gentileza.

Después de la derrota ante Estudiantes de La Plata, Racing buscará recuperarse frente a Patronato en un partido que se jugará el martes desde las 21.30, por la fecha 19 de la Liga Profesional, aunque para eso el entrenador Fernando Gago no podrá contar con cuatro futbolistas por suspensiones y lesiones.

El partido de anoche frente a Estudiantes estuvo repleto de polémicas y la Academia sufrió las expulsiones de Carlos Alcaraz y Johan Carbonero. No obstante, tampoco podrán estar en el próximo juego Jonathan Gómez y Aníbal Moreno, quienes llegaron a las cinco amarillas.

Al margen de las ausencias, el técnico recuperará a Matías Rojas, quien fue desafectado del partido en La Plata con el fin de llegar en óptimas condiciones al partido con el Patrón, que tendrá mucha importancia. Pero, la principal baja será la del volante central ya que el único mediocampista central natural que hay en el plantel es Maicol Quiroz.

El ex Gimnasia de La Plata fue suplente ya que volvía de un desgarro, pero representaba una opción atractiva para Gago. Ante la baja y el mal rendimiento de Edwin Cardona, todo parece indicar que Emiliano Vecchio se perfila para regresar al once titular.

“No tuvimos un buen partido, el equipo no funcionó como lo esperábamos. Nos costó el partido, gran parte del primer tiempo encontrar el juego, con la expulsión se desvirtuó un poco y más con la segunda expulsión está claro, pero el equipo no tuvo un buen funcionamiento”, reconoció Gago después de la derrota conEstudiantes.

“Si bien la derrota pegó fuerte, no nos podemos desviar de lo bueno que venimos haciendo en el transcurso del año. Tuvimos un muy mal partido, no jugamos bien, hay montón de cosas que corregir, pero tampoco nos podemos quedar con que no tenemos situaciones claras de gol”, afirmó.

Emiliano Vecchio puede ser muy importante para generar juego en Racing, que recibirá a Patronato en la próxima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Gentileza.

El entrenador aseguró que “en este partido no tuvimos muchas opciones para anotar, es verdad. En relación con Patronato veremos jugadores, tenemos bajas por suspensiones y los que tienen molestias habrá que esperar para ver si lo podemos recuperar y diagramar el equipo que jugará como local”.