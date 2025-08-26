Mercado cambiario: ¿A cuánto cotiza el dólar este martes 26 de agosto 2025?

Por segundo día consecutivo, el mercado cambiario inicia sus actividades al alza este martes 26 de agosto 2025, en medio del escándalo por las supuestas coimas en Discapacidad. Por ese motivo, repasamos a continuación la cotización del dólar oficial, dólar blue y los dólares financieros hoy.

Tras más de cinco años, se levantaron las restricciones para comprar dólares desde abril pasado y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

En agosto 2025, el dólar tiene un piso de $961 y un techo de $1.457: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Luego de la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: martes 26 de agosto 2025

El dólar en Banco Nación inicia su actividad este martes 26 de agosto 2025 en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta, después de dispararse $25 en las últimas horas.

Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren las operaciones del dólar este martes 26 de agosto 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1330 1370 Banco Nación 1320 1360 Banco ICBC 1315 1377 Banco BBVA 1330 1370 Banco Supervielle 1334 1374 Banco Ciudad de Bs As 1325 1375 Banco Patagonia 1320 1370 Banco Santander 1335 1370 Banco Galicia Más 1325 1365 Banco Credicoop 1330 1370 Banco Macro 1333 1373 Banco Piano 1325 1375 Banco BPN 1310 1380

Por su parte, en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) el dólar abría su actividad también al alza cotizando en $1.310 para la compra y $1.380 para la venta este martes 26 de agosto 2025, siguiendo al mercado nacional.

Cabe recordar que para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100. Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: martes 26 de agosto 2025

En tanto, el dólar blue inicia su actividad este martes 26 de agosto 2025 cotizando:

Para la compra: $1.345

Para la venta: $1.365

Por su parte, los dólares financieros operan este martes 26 de agosto 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.362,22

Dólar CCL: