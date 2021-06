Femicidio de Guadalupe: las novedades a cuatro meses de los anuncios de Gutiérrez

El femicidio de Guadalupe Curual en Villa la Angostura el 23 de febrero de este año fue el telón de fondo que no pudo eludir Omar Gutiérrez. No fue solo la impresionante repercusión que tuvo el crimen a nivel nacional, sino por lo emblemático del caso en sí mismo, que estaba judicializado y con ella bajo riesgo "moderado/alto" según la Oficina de Violencia. Menos de una semana después, el gobernador de Neuquén inauguró las sesiones en la Legislatura y, aunque no nombró a Guadalupe, el tema de género ocupó una parte importante de su discurso.

Entre los anuncios que se realizaron hace cuatro meses, llamó la atención el del paso de la Subsecretaría de la Mujer a Secretaría. Aseguran que la propia responsable del área, Patricia Maistegui, estuvo entre las sorprendidas. Hasta el momento, el tema no pasó del discurso.

Más allá de trascendidos, Maistegui explicó que no se dio aún el cambio de jerarquía, pero que el área está muy activa, sobre todo, con las capacitaciones de género de la Ley Micaela.

El organismo comenzó como un Consejo y pasó a ser Subsecretaría, dependiente del Ministerio de Ciudadanía. El paso a Secretaría implicaría un rango ministerial y la adjudicación de presupuesto (generalmente restructurado de partidas de otros sectores). Eso llena de expectativa a las organizaciones que acompañan a las víctimas.

Diana Jaimovich, integrante de Libertas y de la voluntaria de la Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia de Género explicó que con el cambio de rango esperan que se les puedan dar respuestas a necesidades que hoy no entran en los programas vigentes. Por ejemplo, el acompañamiento a los hijos de víctimas de femicidios más allá del aspecto económico que incluye la Ley Brisa. Contó que aún no se da respuesta a la familia que cuida a los hijos de Delia Aguado, asesinada en 2018, para ampliar su vivienda.

Apuestan a que la jerarquización también permita ampliar los equipos profesionales para poder tener un trabajo directo con las víctimas en el territorio, más allá de talleres de capacitación y campañas de concientización. Incluso, sueñan con la posibilidad de que se abra una instancia de asesoría legal. Si bien la Provincia activó la búsqueda de integrantes del cuerpo de asistencia jurídica gratuita que se creó por ley hace tres años -después del doble femicidio de Carina y Valentina Apablaza- aún no están en funciones. Actualmente tiene a dos abogadas que dependen de Nación.

En su discurso, el gobernador también indicó que se compraron 350 sistemas de alerta georeferencial, más conocidos como botones antipánico. Un mes después, la unidad que los administra explicó cómo funcionan a las autoridades del Ejecutivo, que los compra, la Policía, que debe responder ante un alerta y la Justicia, que debe asignar su uso.

Este primero de marzo, Gutiérrez también habló de $25 millones para "fortalecer la red de protección integral de mujeres" y repitió que se construirá el edificio propio para el único refugio que depende de Provincia, el Madre Teresa. Funciona hace 17 años, pero la obra fue incluida en el presupuesto recién el año pasado.

En el refugio de San Martín ya funciona la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Su responsable, Natalia Vita, afirmó que en un mes estará abierto, aunque ya podría recibir mujeres si fuese necesario. La obra del de Zapala, que comenzó en 2015, estaría finalizada en julio (se esperaba poder inaugurarlo el año pasado) aunque aún se desconoce cuándo podrá alojar a las víctimas. El miedo de las organizaciones es que se repitan experiencias como las de Rincón de los Sauces y Aluminé, con edificios finalizados, pero sin personal para su funcionamiento.

El gobernador también aseguró que se contaba con los fondos para los refugios de Plottier y Chos Malal. El primero siguió en construcción por impulso del Municipio y recientemente, Provincia demolió una parte que estaba obsoleta y avanzó en la gestión de la financiación. En el norte neuquino comenzó la construcción en un terreno municipal.

Otros puntos mencionados por el mandatario fueron el "Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género" , que se puso en marcha a comienzos de junio (a más de un año de su sanción); el Foro por nuevas masculinidades que podría funcionar más cerca de fin de año y el polémico fondo para víctimas de violencia de género que proponía que quienes trabajen en el patrocinio jurídico gratuito donen voluntariamente el 50% de sus honorarios y que parece estar destino a quedar escondido abajo de la alfombra.