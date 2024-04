Se atrincheraron para evitar que les «saquen» a dos hermanitas que viven con ellos desde el 2022, en Roca

Marcelo y Margarita están dispuestos a resistir. Son conscientes que el Sistema Provincial de Acogimiento Familiar (Familias Rionegrinas Solidarias) no acepta bajo ningún punto de vista la adopción de los niños que son entregados en guarda pero durante este tiempo generaron un vínculo que, ahora, no están dispuestos a romper. «Sólo queremos que escuchen a las niñas y que ellas mismas decidan con quién quedarse. Queremos que se respeten sus derechos«, señalaron estos vecinos quienes aclararon que las nenas les fueron entregadas por un plazo de tres meses y ya transcurrieron casi dos años.

«Este es un sistema perverso», dijo entre lágrimas Marcelo Ibarra (48) quien es enfermero y que renunció a su trabajo con tal de salvaguardar la integridad de su familia. «Llegaron a mi casa cuando tenían cinco años. Desde ese momento generamos un vínculo increíble», sostuvo este hombre que reside en el barrio de las 827 Viviendas, y que en las últimas horas recibió la intimación del Senaf (Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia) para que las niñas sean regresadas a la órbita de la institución bajo amenaza de llevárselas con la fuerza policial.

«Me dijeron que si no lo hacíamos las iban a ir a buscar con la policía. Y eso no lo vamos a aceptar«, dijo el vecino quien junto a su esposa Margarita Mansilla, se levantaron esta mañana y se llevaron a las niñas a la zona de Paso Córdoba ante la posibilidad concreta de que las fuerzas policiales les arrebaten a las pequeñas de 7 años.

Los lazos generados en estos dos años son fuertes, aseguran Marcelo y Margarita. foto: Juan Thomes.

La angustia se puede percibir en el ámbito familiar. «Nos encariñamos. Ya son hijas nuestras. Senaf nunca nos ayudó en nada…a ellos no les importa lo que ha sucedido en este tiempo», confió el vecino quien aseguró que las niñas serán enviadas a Valle Medio al cuidado de una mujer que ya tiene otra hija y trabaja buena parte del día.

Su esposa Margarita Mansilla -quien es vicedirectora de la escuela primaria donde asisten las pequeñas- también aclaró que hay muchos amigos de la familia que pueden dar testimonio sobre el cuidado y el amor que le han brindado a las pequeñas.

«Nosotros cuando nos inscribimos sabíamos que no las podíamos adoptar pero al principio era por 180 días. Ya pasaron dos años, y cómo se hace para no generar un vínculo con las niñas. Hace unos días le festejamos el cumpleaños a las melli y fue el festejo más increíble que les pudimos dar. No nos importó nada porque realmente las amamos de verdad», comentaron los padres entre lágrimas.

Marcelo relató que hace unos meses las niñas les preguntaron si les podían decir «papá y mamá». «Nosotros siempre dijimos que éramos padres del corazón. Y les respondimos que sí porque nosotros lo sentimos de esa manera», resumió entre lágrimas.

Pedido de «no innovar»

La semana pasada, el matrimonio se presentó ante la Defensoría de Menores para pedir que se resguarden no sólo los derechos de las niñas sino que se priorice la situación social y familiar que están atravesando en estos momentos. En el escrito recordaron que las pequeñas están con la familia Ibarra desde agosto del 2022.

Desde allí se solicitó al Senaf una medida «de no innovar en relación al cambio de residencia y de familia de acogida de las niñas, por considerar que dicha decisión administrativa vulnera el interés superior de las niñas, con el debido efecto suspensivo de la medida».

La defensoría también indicó que «Mansilla e Ibarra acordaron recibir las niñas en su domicilio conforme art. 44 Ley 4109 . Desde esa fecha ellos indican haber recibido entrevista por parte de vuestro organismo en una oportunidad, vienen cumpliendo con su tarea con amor y responsabilidad», indicó.

En la actualidad, el Senaf declaró la situación de adoptabilidad de las niñas y el trámite ya se encuentra en curso en el Juzgado de Choele Choel.

Desde ese organismo, pusieron fecha límite para la entrega de las niñas hoy, 15 de abril. «Es dable resaltar que el cambio de lugar y de familia solidaria, debe ser plasmado por escrito, es un acto administrativo, y como tal debe ser fundado y notificado en debida forma», indicaron desde la defensoría ante la amenaza de las autoridades del Senaf, de retirar a las niñas con efectivos de la policía de Río Negro.