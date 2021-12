Mantenimiento de las escuelas, la promesa política de Llancafilo a ATEN

Esta mañana se realizó la mesa técnica entre el sindicato de docentes ATEN y el flamante ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo. La instancia sirvió para que los primeros se llevaran una promesa política del segundo: resolver los problemas edilicios de las escuelas de Neuquén.

Desde hace 10 días, cuando quedó frente al cargo, Llancafilo manifestó su intención de abordar los aspectos necesarios para garantizar el inicio de clases el 2 marzo. Cuando se convocó a los sindicatos a paritarias, a ATEN le tocó el 8 de febrero, pero se acompañó de una instancia especial, una reunión para hablar únicamente de cuestiones técnicas.

Se dio hoy y ATEN llevó su relevamiento de problemas en edificios escolares actualizado. El documento no es nuevo para el Gobierno, está sobre la mesa, por ejemplo, desde 2019, cuando el cielo raso de la escuela 103 cayó sobre una docente. Situaciones similares se repitieron, problemas en los talleres, pérdidas de gas, ese mismo año incluso, un portón cayó sobre una niña de 10 años y le causó graves quebraduras. En 2020, año de no presencialidad, también hubo denuncias porque no había mantenimiento y en 2021, la explosión de la escuela Aguada San Roque terminó con tres vida.

Eso no puso fin a los problemas, una semana después explotó un calefactor en una escuela de Cutral Co, ciudad donde recientemente se cayó cielo raso. Por suerte los niños estaban en el recreo. En el caso de las escuelas septiembre – mayo, casi todas no pudieron volver a la presencialidad por los problemas de infraestructura, según denunció ATEN.

El reclamo se terminó centrando en que se garantice el regreso de las escuelas rurales o septiembre – mayo y que se publique el plan de mantenimiento escolar en tiempos de receso con vistas al inicio 2022. Desde el gremio resaltaron que son más de 100 las escuelas que necesitan mantenimiento y reparaciones en este momento.

«Ante los planteos de nuestra organización sindical, el ministro Llancafilo asumió el compromiso político de atender y resolver estas demandas, así como también articular y operativizar de modo más eficaz el trabajo entre Educación, Municipios, Comisiones de Fomento, Distritos Escolares y la Secretaría de Obras Públicas», indicaron desde ATEN.

De su lado, el ministro publicó en sus redes que «de manera anticipada de cara a marzo 2022, realizamos reunión de mesa técnica de Infraestructura y Mantenimiento Escolar con el gremio ATEN, compatibilizamos relevamientos que llevamos adelante y expusimos el plan de acción para el receso escolar».

Ahora, la mirada está puesta en las semanas de verano. Los docentes ya advirtieron que se encontrarán en estado de alerta, controlando que se cumplan con las tareas comprometidas por Llancafilo.