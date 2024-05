El sol del 25 viene asomando

Comunidad y el Movimiento Popular Neuquino son, y todo indica que serán, los protagonistas de la política neuquina. El primero, nutrido de una decena de vertientes de pensamiento que son las que le dieron el premio mayor al gobernador Rolando Figueroa en abril del año pasado. El segundo busca recuperarse del batacazo que lo desalojó -en términos formales, hay que decirlo- del poder sobre el que construyó su predominio desde 1962.

El presidente de la Convención del MPN, Jorge Sapag, describió el escenario provincial en el que supo ser el hombre orquesta por dos décadas. Dijo que todo indica (aunque puso a salvo la premonición de los imprevistos de la realidad) que será el año que viene, el 2025, donde se producirá la madre de las batallas desde el liderazgo de Javier Milei que buscará no sufrir “innecesarios” reveses en el Congreso que buscará revalidar el triunfo de noviembre para Presidente pero no para representantes legislativos.

Es decir, La Libertad Avanza bajo la figura del presidente y el monopolio nacional de los (¿escasos?) recursos económicos hará lo imposible por ampliar la representación. Hoy tiene 7 de 72 senadores y 38 de 257 diputados. La diputada nacional Nadia Marquez se muestra particularmente activa con ese norte.

En esa bisagra es donde se puede pintar un escenario donde juega uno de los dos protagonistas. Marquez integró el Frente Neuquinizate y si bien destila un poco de bronca porque le hubiera gustado tener más participación en el reparto de cartas que hizo el gobernador, sobresale el respeto y la necesidad de construir para el libertario. De hecho, Figueroa se ha cuidado de no criticar la política nacional y, es más, se adaptó y paga costos políticos.

Una segunda situación se da hacia adentro del MPN, del Azul de Sapag, y el Azul y Blanco de Marcelo Rucci. Esta semana, dos diputadas del bloque votaron en contra de un proyecto clave de Figueroa como es el de cobrar peaje para mantener rutas. Claro que es probable que supieran que su posicionamiento no ponía en riesgo la ley genérica. El posicionamiento fue más político y sorprendió que fueron acompañadas por el voto del hermano del exgobernador Gutiérrez.

El tercer aspecto es justamente lo que pasa dentro del alicaído MPN que tiene 37 de las 57 municipalidades y el segundo bloque con 11 legisladores (¿u ocho?) provinciales y uno de los ocho escaños del Congreso Nacional.

El exintendente de Chos Malal Hugo Gutiérrez levantó la mano y convocó para el 3 de junio, un día antes de que se celebre el aniversario de la creación del partido, a un acto en el que se presentará La 27. La pensó como una línea interna disidente de las dos predominantes con el fin de volver a tentar a Figueroa a que regrese al MPN. Sapag le mandó un mensaje, le sugirió (no aconsejó) que plantee una estrategia para el 2025 donde se jugará un partido que puede ser clave para los días por venir en el país. No lo invitaron a él y Figueroa aún no ha dicho esta boca es mía.

El debate interno en el MPN es cómo se puede presentar el partido en las próximas elecciones. El líder Azul tiró una idea: listas espejo para enviar un mensaje a Comunidad que dejó entrever que, con apoyo de los intendentes (gobernanza de por medio) puede hacer valer el sello Comunidad y, en todo caso, el MPN podría ir como una colectora. Los dirigentes que diagraman estrategias son proclives a reanalizar el significado de las palabras y hablan de un frente político para poder tener representación “que le sirva a Neuquén y que no se mimeticen con la política nacional”. Aducen que no importa cómo, sino qué o mejor dicho quién.

El partido que más votos saque el año que viene -se vota el mismo día en todo el país- obtiene dos de los tres lugares en el senado. En diputados es más difícil porque, de mínima, se puede aspirar a un segundo o tercer lugar con una banca. Se eligen también tres diputados nacionales.

Dicen que hay una persona que puede hoy ganar una de esas dos batallas.