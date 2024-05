Larraburu promete más protagonismo de la inversión privada en el parque Nahuel Huapi

El intendente del parque nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, llegó al cargo con alto perfil político y una trayectoria dilatada como dirigente del peronismo bahiense, pero con un decálogo de ideas afin al gobierno libertario, que lo reclutó a partir de su estrecha relación con el secretario de Turismo Daniel Scioli.

Asentado ya en su despacho en Bariloche -en principio, solo por seis meses- buscará profundizar la presencia de empresas y prestadores particulares en los servicios que brinda el parque. “No soy un detractor del Estado, pero hay cosas que el privado las puede hacer mejor”, aseguró.

Puso como ejemplo los “buenos resultados” de la concesión en Puerto Blest y -aunque es ajeno al parque- también citó como un “modelo válido” el desarrollo del cerro Catedral, a cargo de la contratista Capsa, que se aseguró una explotación de más de 30 años, bajo tutela del municipio de Bariloche.

Larraburu dijo que su idea es “darle mayor calidad a los servicios que hoy se están prestando”, dado que el lago Nahuel Huapi es un atractivo muy buscado y “el parque es inmenso”. Es necesario -a su juicio- “hablar con el privado a ver qué se les ocurre”.

Se declaró complacido con la sintonía encontrada en algunos de sus primeros encuentros, por ejemplo con la Cámara de Turismo de Bariloche. Menos amable, según reconoció, fue su reunión de presentación con autoridades del Club Andino Bariloche, que administra la concesión de los refugios de montaña.

Según Larraburu, el encuentro con esa entidad “no fue ríspido”, pero sí con “críticas y revisiones”. Consideró indispensable tener mejores refugios y senderos y observó que en el estado actual de esos atractivos “hay seguramente culpas concurrentes”.

También dijo que en su visita a Isla Victoria encontró falencias a resolver. “No me fui contento, hay que modificar cosas”, afirmó.

Según Larraburu, su administración será “de puertas abiertas” y si los contratos están bien formulados “Parques gana, el concesionario también y el turista disfruta. Dijo creer “fervientemente” en esa interacción. Sobre el rol del organismo estatal, insistió en que su “línea de trabajo” apunta a fortalecer la presencia de privado “con los debidos controles y con el debido cobro de cánones”.

La política de personal

Larraburu se declaró orgulloso de haber sido designado como titular del parque “más importante de la Argentina”. Lo comparó con Iguazú, que tiene un flujo de visitantes equiparable, pero “es casi Disneylandia”, ya que carece de la extensión, la variedad y complejidad de ambientes del parque norpatagónico, a los que sumó la “confluencia” con dos provincias y tres municipios.

El dirigente peronista llegó al cargo luego de agitadas semanas en las que los trabajadores del parque realizaron varias movilizaciones y protestas contra el despido de contratados. Buscó bajar los decibeles de ese conflicto, aseguró tener canal de diálogo abierto con el gremio ATE y dijo que entre el personal encontró “gente comprometida y de mucha calidad”.

Reiteró -ya lo había dicho en otras entrevistas- que falta personal en el parque y así lo transmitió al directorio. Pero limitó ese déficit al equipo de guardaparques. “Son menos de 100 y debería haber más, porque hay áreas que no se cubren”, aseguró.

Su diagnóstico es distinto respecto de otros roles. Dijo por ejemplo que “hay cuatro o cinco abogados” y le parece una dotación sobrada, lo mismo que “en administración”. Se abstuvo de evaluar a los brigadistas de incendios, que desde hace años se quejan por la precarización laboral.

Larraburu no quiso adelantar si continuarán los recortes y despidos, pero advirtió -capcioso- que desde el ingreso del nuevo gobierno y el ajuste que puso en práctica “las carpetas médicas dejaron de circular, la gente se presenta a trabajar. Hay menos ausentismo”.

El conflicto mapuche

En línea con el gobierno nacional, el nuevo intendente se mostró inflexible en relación con las ocupaciones de comunidades mapuches como la ocurrida en Mascardi. “No puede ser que se metan a usurpar tierras presentándose como pueblos originarios. Lo delictivo no lo podemos tolerar -señaló Larraburu-. Le he dicho a la gente de Legales que seamos querellantes en lo de Mascardi y en cualquier caso. Estoy en total desacuerdo con lo que firmó el gobierno anterior con esa comunidad”.

Dijo al mismo tiempo que el programa de “comanejo” que desarrolla el parque Nahuel Huapi con otras comunidades mapuches, enmarcada en “una buena relación de muchos años”, tiene al parece la continuidad asegurada. “Entiendo que se debería mantener”, aseveró.

Peronista “de Néstor”

Lejos de esquivar las preguntas políticas, el dirigente del justicialismo bahiense no ahorró críticas al gobierno de Alberto Fernández, y en forma tácita también descalificó a su mentora y expresidente Cristina Kirchner.

“Soy peronista, pero después de pensarlo mucho acepté colaborar, porque quiero que al país le vaya bien -explicó-. No dejo mi pertenencia partidaria pero soy autocrítico. De 2003 en adelante el mejor gobierno fue el primero, el de Néstor Kirchner, más allá del esfuerzo previo que hizo Duhalde, y que la historia va a reconocer”.

Sobre la gestión de Alberto Fernández fue lapidario: “Un gobierno para el olvido. No hizo nada bien, salvo cuando comenzó la pandemia, pero despés a medida que subía su imagen nos metió más encierro y más pandemia. Fue algo que le salió mal al peronismo por no tener un liderazgo claro. Eso de parcelar el gobierno terminó de la peor forma. En política y en los partidos en general hace falta tener un claro conductor, un jefe identificado y una línea que baja. No hubo nada de eso”.