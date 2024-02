Martín Menem designó a los diputados y se completó la Bicameral que tratará el DNU de Milei

Un mes y medio después de que entrara en vigencia el mega DNU de Javier Milei, se terminó de definir a los integrantes de la Bicameral de Trámite Legislativo que deberá analizar su validez.

Tras fuertes presiones opositoras, Martín Menem definió el nombre de los diputados que formarán parte de la comisión. El Senado, que ya había definido a sus integrantes, ahora debe convocar una reunión para terminar de constituirla.

Por su parte, desde el kirchnerismo apuestan a juntar una mayoría para rechazarlo en el recinto. En tanto, el oficialismo y parte de la oposición dialoguista apuestan a discutir primero el centenar y medio de decretos pendientes de gestiones pasadas.

Quiénes son los miembros de la Bicameral que tratará el DNU de Milei

Según informó el presidente de la Cámara de Diputados, los miembros por la Cámara Baja serán: Oscar Zago y Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), Hernán Lombardi (PRO), Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) y a Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (Unión por la Patria).

El Senado, que preside Victoria Villarruel, había resuelto el 29 de diciembre pasado que los integrantes sean: Juan Carlos Pagotto (LLA, que presidiría la comisión), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), Anabel Fernández Sagasti (UP), Mariano Recalde (UP) y María Teresa González (UP).

Es decir, del total de los 16 miembros de la comisión: UP tendrá 6; LLA tendrá 3; los bloques federales, 3; el PRO, 2 y la UCR, 2.

El oficialismo y la bancada amarilla tienen resuelto, obviamente, defender su validez. El radicalismo se encuentra dividido internamente al respecto y podría tener problemas para definir una postura. Desde los bloques federales cuestionaron la forma, pero no tanto el contenido del DNU y podrían terminar definiendo su futuro.

Unión por la Patria apuesta a bloquearlo en el recinto. De hecho, pidió tres veces que Villarruel convocara a una sesión para tratarlo considerando que, el mega DNU debió haber sido puesto a consideración de la Bicameral de Trámite Legislativo dentro de los 10 días posteriores a su firma, y ese plazo se cumplió hace tiempo.

En la oposición dialoguista advertían que la decisión del Gobierno de dilatar la conformación de la Bicameral agravaba el riesgo de que UP lograra mayoría suficiente para abrir una sesión al menos en el Senado.

