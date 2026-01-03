ESCUCHÁ RN RADIO
“El regalo de Navidad”: el contundente mensaje de Carlos Baute tras la captura de Maduro

El cantante caraqueño se hizo eco de la noticia y compartió su opinión desde España.

Por Redacción

 El cantante venezolano Carlos Baute se hizo eco de la captura del gobierno de Donald Trump a Nicolás Maduro y sostuvo que “el señor Trump atrapó al sátrapa de Maduro”, con un contundente descargo desde España.

Carlos Baute reaccionó a la captura de Maduro y envió un mensaje de apoyo a los venezolanos

El músico caraqueño se refirió a la instancia en la que permite que el dictador venezolano sea juzgado en los Estados Unidos y publicó en sus redes sociales un conciso video: “Los venezolanos sin dormir, señores”.

“Al fin. El señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro”, inició tajante Baute y añadió: “En hora buena, Venezuela, estamos con ustedes, bendiciones. Estaremos atentos a las noticias, los amo”.

Por último, en referencia a la navidad anticipada del dictador y a las fechas que ameritan, el intérprete apuntó: “Nos tocó el día, se nos hizo realidad el regalo de Navidad”. Junto al corto, el músico escribió: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma”.

En línea, Baute recordó a sus seres queridos que se encuentran en su país natal: “A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible”.

“Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo”, concluyó el artista. 


Temas

Donald Trump

MADURO

Venezuela

