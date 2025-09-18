Con más de nueve millones de libros vendidos alrededor del mundo, el éxito de «La Asistenta» estrenará su adaptación en la pantalla grande en 2026. La trilogía escrita por Freida McFadden, será producida por Lionsgate y Diamond Films, dirigida por Paul Feig, y en el guionada por Rebecca Sonnenshine.

Además la productora reunió un elenco encabezado por dos famosos rostros femeninos: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. De qué se trata.

«La Asistenta»: La adaptación de uno de los libros más leídos del mundo lanzó su primer tráiler

Ya está disponible el primer tráiler de «La asistenta», la película protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried que lleva al cine el bestseller internacional de Freida McFadden. La producción bajo la dirección de Paul Feig y con guion de Rebecca Sonnenshine, ha generado grandes expectativas.

«La asistenta» narra la historia de Millie, interpretada por Sweeney, una joven que intenta dejar atrás un pasado problemático aceptando un trabajo doméstico en la casa de la familia Winchester. Allí conocerá a Nina, encarnada por Seyfried, una mujer rica y sofisticada cuyos cambios de humor esconden secretos inquietantes.

La trama muestra cómo la oportunidad de empezar de cero se convierte en una experiencia claustrofóbica donde la tensión, el misterio y los giros de guion son los principales ingredientes. El libro cuenta con más de 15 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, conquistando las listas del New York Times y Amazon y arrasó en redes sociales, por lo que el estreno de su primer adelanto genera grandes expectativas.

Lionsgate y Diamond Films se han encargado de impulsar la adaptación cinematográfica, con un reparto completado por Brandon Sklenar, Michele Morrone y Elizabeth Perkins; y cuyo tráiler ya ha dejado claro que la química entre sus protagonistas promete hacer de esta historia una experiencia intensa para los amantes del suspenso.

Cuándo se estrena «La Asistenta», la adaptación de uno de los libros más leídos del mundo

Según portales especializados, «La asistenta», se estrenará el 1 de enero de 2026, marcando el inicio del nuevo año con un thriller psicológico que buscará tener el mismo éxito que la trilogía literaria.