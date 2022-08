Video: Qué dijo Silvina Luna luego de ser involucrada con Fernando Gago

Luego de que la actriz Mica Vázquez revelara que Fernando Gago la engañó «con media Argentina y con media Europa» este fin de semana, una de las apuntadas en esas historias de amor y desamor fue Silvina Luna, a quien se la vinculó con el exjugador cuando todavía estaba con la artista.

La exparticipante de «El hotel de los famosos» reaccionó en vivo a ese momento, ya que Vázquez se confesó con Andy Kusnetzoff el sábado a la noche en «PH: Podemos Hablar».

«Me pasó hace poco que me encontré con una amiga de Silvina Luna, que me dijo en modo anécdota: ‘Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina al mismo tiempo para decirle que estaba en Madrid, que vaya cuando quiera’. Y ahí estaba yo también, y ella me lo contó diciendo: ‘Silvina no sé si sabía’”, contó la actriz.

En ese preciso momento, la modelo se encontraba en una juntada con parte del equipo del reality de ElTrece: Locho Loccisano y Majo Martino, quienes estaban escuchando atentamente a las declaraciones de la exchica Cris Morena.

Ante la pregunta del conductor sobre por qué se separó, la panelista de «Antes que nadie» (podcast conducido por Diego Leuco, propiedad de Nico Ochiatto) contestó: “¡Porque me cag… con media Argentina y con media Europa!”.

Estas declaraciones tomaron por sorpresa a Silvina Luna y a sus compañeros. Fue justamente Locho quien encendió la cámara para grabar un video sobre lo que estaba sucediendo. Luego de estallar de la risa, mientras comía un postre, la modelo declaró que “es verdad, a dos puntas”.

Tras esto, Locho mencionó: “Vos estabas hablando con él, prendiste Intrusos y lo viste que se iba con esta piba de viaje”, hecho que Luna confirmó: “Claro, se iba”. En ese entonces, Majo apareció para sumar: “Él no le había dicho que estaba de novio”.

“No, no me dijo. Estaba a dos puntas”, explicó Silvina.