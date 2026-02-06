Mecenazgo Cultural: seis proyectos del Alto Valle fueron seleccionados para recibir financiamiento del sector privado

En el marco del programa provincial Mecenazgo Cultural, seis iniciativas artísticas y culturales del Alto Valle de Río Negro fueron escogidas para recibir fondos de empresas privadas.

Este régimen fue presentado en 2025 por la Secretaría de Cultura de la provincia como una herramienta legal orientada a promover la participación del sector privado en el financiamiento y desarrollo de proyectos culturales. El plan permite que personas físicas y jurídicas, colectivos culturales, artistas, gestores y organizaciones sin fines de lucro presenten propuestas que, una vez declaradas de interés cultural, puedan recibir aportes de patrocinadores.

Además, permite que las empresas, emprendimientos o personas inversoras puedan acceder a beneficios tales como bonificaciones fiscales de hasta el 100% del aporte realizado —según criterios de la Agencia de Recaudación Tributaria—, reconocimiento institucional, visibilidad pública y participación en proyectos culturales con impacto social y comunitario.

En total fueron 14 los proyectos culturales de distintas localidades de Río Negro los que superaron la primera etapa de evaluación. Estas iniciativas avanzan hacia la instancia de declaración de interés cultural, un paso clave para acceder a la inversión.

Los proyectos seleccionados fueron analizados durante esta instancia inicial por un comité evaluador, que aplicó «criterios de viabilidad» establecidos en el marco del régimen. Se trata de proyectos radicados en Bariloche, Cipolletti, Dina Huapi, Ñirihuau, El Bolsón, General Roca, Sierra Grande, Fernández Oro y Viedma.

Del Alto Valle fueron seleccionados el Encuentro Coral Alto Valle “Uniéndonos en una sola voz” (Roca), Ecologías culturales (Roca) Barrio, Candombe y Murales (Roca) y el Festival Alto Teatro (Roca); Huellas Sureñas (Cipolletti); y “Miradas de Río Negro. Entre lo natural y lo urbano” (Fernández Oro).

Laguante Candombe: música y murales en los barrios para celebrar la cultura afro

Laguante Candombe es una agrupación de Roca vinculada a diferentes lenguajes artísticos, que nació en 2015 a partir de un taller de introducción a la percusión. De allí, se generaron nuevos proyectos como «Candombe murales», el cual cuenta con tres puntos: el trabajo en los barrios, la pasión por el candombe y el mural como expresión artística.

En diálogo con este medio, Karina Romero, integrante del colectivo de artistas, comentó: «esta agrupación fusiona distintos lenguajes artísticos, tanto en la estética, en en la parte visual que está presente en el vestuario, en el maquillaje, en la estética en general, el tema de las bailarinas y bailarines, banderilleros, personajes y demás».

Según detalló, desde sus inicios el grupo «activó en espacios culturales, como encuentros, carnavales, presentaciones barriales, actividades vinculadas a la defensa del río, en contra del extractivismo y en todos los espacios de reclamo en defensa de de la tierra, el río y el medio ambiente«.

Karina recordó que en años anteriores realizaban «jornadas de Candombe», donde invitaban a la comunidad. «Hacíamos tortas fritas, mateada, mate cocido, el gran fuego que es justamente para templar los tambores y llamar a a la comunidad a la congregación, el ritual de del Candombe. Eso siempre nos nos motivó». Estas primeras experiencias motivó al grupo a expandirse por los barrios, logrando así llevar adelante tres eventos: uno en barrio Noroeste y dos en el barrio 827 viviendas.

Todas las actividades que realizan están orientadas a visibilizar la cultura afro y la identidad afrodescendiente en América. «En general, las propuestas siempre están circulando en relación a talleres, en espacios de compartir, en espacios de congregarnos, de juntarnos, de habilitar el espacio a la comunidad, al encuentro».

No solo llevan adelante talleres de formación sino que también generan espacios de encuentro con referentes del candombe afro-uruguayo como talleres abiertos a la comunidad o debates. «Siempre con la impronta de seguir fortaleciendo el encuentro, la calidad humana, el convite«.

Por otro lado, el proyecto Candombe murales en los barrios tiene tres ejes que «nutren el proyecto y que se multiplican porque el barrio es ese espacio abierto, colectivo, popular donde acontece la magia del arte«, expresó.

Para la artista, se trata del lugar donde «conviven» muchas actividades artísticas, culturales, sociales, políticas. «Allí donde están las bibliotecas populares, centros comunitarios con talleres, agrupaciones autogestionadas, la militancia y se nuclean historias y narraciones. Por eso es importante que sea ahí donde vamos a activar».

Por otro lado, agregó, el candombe y el mural, son manifestaciones culturales populares que dicen, que narran historias, que transmiten y que están vinculadas -tanto en lo visual como en lo lo sonoro- con la cultura afrodescendiente en América Latina.

«El mural como manifestación artística tiene un fuerte impacto en las personas, en la sensibilidad, en la forma de ver, observar y interpretar, resignificar. Entonces, me parece sumamente valioso poder utilizar este recurso, esta disciplina artística como parte clave dentro del proyecto porque se puede trabajar con una imagen, con una impronta, con un decir, con una narrativa, con un discurso visual que acompaña el proyecto», valoró.

Respecto a la participación en el programa Mecenazgo Cultural, la integrante contó con emoción: «estamos muy contentos de poder proyectarnos a 2026 con un patrocinio, un acompañamiento económico que nos va a facilitar llevar adelante todo lo que tenemos pensado».

Para la agrupación, el aporte de privados significa un «antes y un después», ya el trabajo había sido siempre «hecho a pulmón, con autogestión, a base de vender rifas y empanadas«. Contar con financiamiento «es un respiro», ya que les permite tener pintura para hacer intervenciones en murales, hacer eventos, capacitaciones y talleres. «Es una gratificación para los que trabajamos con el arte. Nos marca un reconocimiento y un valor importante».

«Miradas de Río Negro»: fotografías que combinan lo urbano y lo natural

Una familia oriunda de Fernández Oro impulsó una muestra fotográfica que propone un recorrido visual por distintos paisajes naturales de Río Negro y escenas urbanas, a partir de un trabajo que nace del viaje, la observación y el registro del territorio, y que busca captar la relación entre naturaleza y ciudad.

“Esta muestra fotográfica busca establecer un diálogo visual entre dos ámbitos que coexisten en la provincia: paisajes naturales que prácticamente no registran el paso de seres humanos y las expresiones urbanas cotidianas”, señaló Jorge Pablo Rebolledo, Licenciado en Políticas y Administración de la Cultura y curador de la obra.

El proyecto incluye fotos a color de la costa y fotos urbanas en blanco y negro, con el objetivo de «promover la valorización y sensibilización sobre la diversidad natural y cultural a través de la exhibición de fotografías que evidencian sus paisajes, así como sus expresiones urbanas, fortaleciendo así el sentido de identidad y cuidado del territorio«, apuntó.

La idea presentada por Nancy Ayala, profesora en Ciencias Económicas, surgió luego de un viaje familiar a la costa. En aquel recorrido, junto a sus hijos Alma (12), Lucas (8) y a su pareja Jorge Rebolledo, generaron un registro fotográfico y dialogaron con residentes de los diferentes destinos.

«De aquel archivo decidimos seleccionar aquellas imágenes que fueran representativas de la belleza de nuestras costas, que dieran cuenta de los paisajes, de las dimensiones de la playa y también del avance de los médanos sobre las viviendas», explicó su curador.

Se incluyen fotos de algunos lugares de la costa rionegrina, tales como Playas Doradas, Las Grutas y Bahía Creek. La autora señala que “fue muy interesante poder capturar las imágenes de Bahía Creek, el avance de los médanos, la modificación del paisaje. La fotografía justamente representa la visión del fotógrafo en determinado momento y lugar. Hoy esos paisajes ya no son los mismos”.

La muestra propone, así, una «mirada compleja y armoniosa de Río Negro, donde los paisajes y la vida urbana enriquecen el relato visual de la región», describió Rebolledo. A través de la difusión de imágenes que destacan la «riqueza del entorno natural y las comunidades», los autores del proyecto pretenden «fomentar una reflexión consciente sobre el cuidado del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural».

Huellas Sureñas: un proyecto radial con sentido de pertenencia

Huellas Sureñas es un programa radial oriundo de Fernández Oro y más tarde transmitido en Cipolletti que inició el 4 de Agosto de 2022, fusionando el conocimiento profesional Radial de Leonor Salomone, por su oficio de locutora, y los saberes de Ángel Sebastián Echaures, por su pasión en el folklore.

«Con el objetivo de visibilizar a nuestros artistas y difundir el folklore, brindando un espacio mas, a la danza, a la música, y al canto, a través de los medios, creamos el programa radial audiovisual Huellas Sureñas, siendo “puente” entre el artista y el público, defendiendo la identidad y el sentido de pertenencia de la cultura», comentó Ángel en comunicación con este medio.

Desde su nacimiento en Radio de Oro FM, en Fernández Oro, Huellas Sureñas se consolidó como un espacio dedicado al folklore tradicional y a la cultura regional. A lo largo de su recorrido, el proyecto fue sumando participación activa en eventos culturales, como el acto por el Día de la Tradición en el Centro Cultural de Fernández Oro, donde el equipo formó parte del desfile criollo junto a referentes, centros tradicionalistas y artistas locales.

El crecimiento del programa también se expresó en nuevas iniciativas, como “Huellas Sureñas en Vivo”, una propuesta presentada en 2023 a la Dirección de Cultura de Cipolletti y que luego se materializó en el Complejo Cultural Cipolletti, combinando radioteatro, público presencial y transmisión por streaming, con el acompañamiento de la Asociación Civil de Folkloristas Unidos. Ese mismo año, el ciclo comenzó a emitirse por Radio Mural de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, ampliando su alcance en la ciudad.

En 2025, el proyecto dio un paso más al elaborar una propuesta integradora enmarcada en las leyes provinciales de Mecenazgo Cultural. En ese marco, Ángel destacó la importancia de este acompañamiento para el crecimiento del ciclo: “El mecenazgo nos va a permitir adquirir nuevas herramientas para la investigación cultural, como también realizar mejoras técnicas y audiovisuales necesarias para que la calidad del producto Huellas Sureñas pueda ser de excelencia”.

En esa línea, el referente adelantó que el objetivo a futuro es ampliar los formatos y lenguajes del proyecto: “Los futuros proyectos apuntan a abarcar más áreas de la comunicación, como el formato televisivo y también la realización de documentales cinematográficos”, consolidándose así como una propuesta cultural integral que trasciende lo radial.