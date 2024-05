Por la muerte de un cóndor piden el combate ‘amigable’ de zorros y pumas: «hay que reforzar el pastoreo con perros en Río Negro»

La muerte de un cóndor liberado en el marco del «Proyecto Conservación Cóndor Andino» (PCCA) volvió a poner el foco en los métodos que usan los productores rurales para combatir a las especies autóctonas que atacan al ganado, como los pumas y los zorros.



Es que Yastay (el ave en cuestión) falleció a un metro de la oveja a la que le habían colocado un cebo mortal, con la intención, según se presume, de eliminar predadores. Usaron Carbofuran, un poderoso agrotóxico prohibido en el país por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Fue a 32 Km al sur de El Caín (Río Negro), casi en el límite con Chubut, a mediados de este mes.



El cóndor formó parte de una de las liberaciones que se realizó en Sierra Paileman en el año 2022, y su deceso fue a más de 214 km de su lugar de suelta, dando por tierra con toda la inversión económica y humana que se puso al servicio de su cuidado, para el retorno a la naturaleza.

El cóndor que fue hallado muerto. La necropsia determinó que fue por envenenamiento



«Hay una ley que es la número 1.763, que data del año 1972 y permite que pumas y zorros que le causen daño al ganado puedan ser exterminados por los productores. Obviamente sin el uso de venenos, que están prohibidos. Pero sí mediante otros métodos. Ocurre que esa idea es obsoleta, pero no se revisó. Porque hoy hay otra visión, y se sabe que ambientalmente eso no es lo correcto, pero la norma persiste. Eso alienta la idea de que para combatir predadores hay que matarlos» opinó Fabián Llanos, que es técnico de la dirección de Fauna Silvestre de Río Negro y ex subsecretario de Biodiversidad.



«Actualmente el manejo es holístico. Si el ecosistema está sano, se sabe que se puede producir lo que sea, pero de una forma amigable. Hace 50 años la mirada era otra. El lema parecía ser «todo lo que me cause un problema lo tengo que eliminar». Ahora se buscan formas ‘amigables’ de combatir predadores» explicó el hombre.



«Los métodos más efectivos para repeler el ataque de ciertos animales carnívoros-que son el gran problema de los productores- son el encierre nocturno y el pastoreo. Si son grandes cuadros el encierro es más difícil. Pero el uso de perros protectores de ganado es la opción más acertada. Estos canes viven con las ovejas, y con su sola presencia las resguardan de ataques, porque los predadores los huelen y se alejan. Desde hace una década se vienen llevando adelante acciones de fomento, promovidas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y por otras organizaciones» informó.

junto al ave se encontró una oveja, que fue usada como cebo tóxico para combatir predadores



Sin embargo consideró que la reticencia de algunos productores a implementar esta modalidad es cultural. «Siempre digo que importamos a las ovejas de Europa y de Asia, pero no trajimos el método. Si uno googlea ‘pastor’ verá a un hombre caminando con un palo, y tal vez con un perro al lado, mientras las ovejitas lo van siguiendo. En España, Italia o Francia ésa es la forma de cuidado. Pero acá no hay cultura del pastoreo, los animales se dejan libres. Si se persiste en esa práctica las cosas pueden ir bien o mal, porque todo dependerá de los depredadores que existan» analizó.



Sobre el uso de cebos envenenados el experto fue tajante. «Es algo que está prohibido, por el impacto de esas sustancias, y por cómo influye en toda la cadena. Por caso, si se ponen para matar a un zorro, éste puede comer y morir. Pero también mueren los chimangos, los ojotes, los cóndores, los peludos, los zorrinos y todos los que hayan pasado al lado de esa carroña envenenada. Es decir, el daño ambiental a toda la cadena es tremendo» alertó.



Agregó qué «no hay que olvidar que los zorros y los gatos monteses son los controladores naturales de los roedores. Si los saco, comienzan a proliferar especies que producen el Hantavirus, por ejemplo».



Por último advirtió que «esto va a seguir pasando, porque acá hay que hacer un cambio de paradigma, y poner primero la educación ambiental. Nosotros hemos trabajado mucho en esto durante la gestión anterior, pero estas acciones deben continuar. Hay que educar y concientizar a los pobladores, pero empezando por los más chicos, para que cuando sean adultos y estén a cargo de una producción entiendan que todas las especies son importantes para el equilibrio ambiental. No es fácil este tipo de enseñanza. Tiene que ser constante, porque donde aflojaste ya perdiste contacto con alguna generación» aseguró.



La voz de los ambientalistas



Fernando Miñarro, el director de conservación de la fundación ambientalista «Vida Silvestre», coincidió con Llanos sobre la necesidad de replantear normativas que tiendan al exterminio de los predadores.

Los perros de pastoreo son una solución eficaz para combatir predadores



«Este tipo de leyes que permiten la caza no fueron una solución en la Patagonia. No resuelven los problemas que un productor tiene con su majada de ovinos, ni con cualquier otro tipo de ganado. Hay que trabajar en conjunto, revisar otros planes para el control de esa fauna» evaluó.



Recientemente, junto a otro grupo de organizaciones ambientalistas, los integrantes de su fundación dieron a conocer un escrito, en el que instan a las provincias patagónicas a replantear esas normas.



«Hay que dar marcha atrás con la habilitación de la caza de pumas, zorros y especies claves para los ecosistemas naturales. Asimismo, se alienta a trabajar en la problemática del conflicto entre la fauna y la producción ovina, pero con un abordaje más adecuado, que busque la coexistencia» expresa el texto.



«Estudios científicos demuestran que la mayoría de los predadores tope, como zorros y pumas, previenen explosiones demográficas de otras especies como liebres europeas y guanacos. Contribuyen también a mantener bajas las densidades de otros depredadores, como el zorro colorado. Ponderar otras prácticas alternativas para la protección del ganado, diferentes a la caza, es la manera» afirmaron.



Qué opinan los productores



Los productores, por su parte, explicaron que la situación es complicada. Dijeron que el avance de la desertificación y las sequías provocaron que especies como zorros y pumas optaran por alimentarse con el ganado que ellos crían, debido a que en ámbitos naturales no es fácil encontrar qué comer.

En Río Negro varias acciones se pusieron en marcha para alentar la incorporación de canes que resguarden el ganado



«Nuestras ovejas se fueron terminando por los ataques. En algunos de los campos de la Provincia ya no conviene dedicarse a esta explotación. En nuestro caso estamos optando por la cría de yeguarizos (equinos). Pero también los potrillos son atacados» contó Lautaro Riavitz, que es veterinario e hijo de un productor de ganado de Ramos Mexía.



Consideró que, en general, el problema se agrava por «la falta de gente en los campos, y de personal capacitado. Además faltan instalaciones adecuadas, como corrales». Aseguró que el pastoreo puede ser un buen método, pero el encierro es difícil en la zona. «Si tenés muchos animales no los podés encerrar». Y compartió que para el manejo de sus equinos están probando con la inclusión de «burros o mulas, que sirven de protección contra los pumas».



El pastoreo con perros, una esperanza



En la Provincia están en marcha programas que tienden a la incorporación de perros de pastoreo. Una de las últimas acciones se dio en la Línea Sur, en la localidad de Valcheta. Allí se empezó a trabajar con canes de las razas Maremano y Montaña del Pirineo.



“El perro adopta al rebaño como sus pares y eso es lo que hace que se mantenga con ellos en el campo. Desde el nacimiento se apega a esa otra especie. Los predadores detectan que ese espacio ya está ocupado por un carnívoro, que abarcó ese teritorio, y se aleja. Eso reduce los ataques en un 90 %. Por eso hay que seguir alentando estas prácticas» dijo la ingeniera agrónoma Franca Bidinost, del programa de manejo de la depredación que lleva adelante la Agencia Extensión Rural de INTA Bariloche.

Los canes son aliados de los productores ganaderos



Cabe destacar que Río Negro le consultó a Roberto Espósito- el subsecretario de Fauna Silvestre del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo- acerca de las acciones que están vigentes para el abordaje del tema, pero no hubo respuestas.