Santi Maratea contó la verdad tras la sospecha de que le habían «pinchado el vaso» en una fiesta

El instagramer Santi Maratea encendió las alertas en la mañana del sábado cuando contó a sus seguidores que había vivido una extraña situación. «¿Cómo andan? Yo bastante bien, o sea, ayer me la puse. No solamente me la puse, sino que tengo la sospecha de que me pincharon el vaso, así que imaginate cómo estoy hoy», relató el joven a través de una historia en la red social.

«Pinchar el vaso quiere decir que te ponen una droga sin que vos te des cuenta y después terminás drogado. Puede ser porque alguien te lo hace o porque agarraste un vaso que pensabas que era tuyo y que tenía droga y vos te lo tomaste», explicó.

«Yo nunca me drogué con nada, excepto porro. Pero ayer estaba en una que dije: ‘Yo no estoy como siempre’. No paraba de hablar con gente que no conocía, hablaba de Bizarrap, decía que era un capo, el número uno. Dije: ‘Creo que me pincharon el vaso’ y todos me dijeron que estaba muy borracho… Es una opción«, agregó.

Sin embargo el domingo por la mañana, la cosa cambió. Maratea apareció nuevamente ante sus seguidores para contar que en realidad no le habían pinchado el vaso sino que había tomado demasiado.

«Confirmado: no me habían pinchado el vaso porque ayer casi que volví a estar igual del orto y terminé descubriendo que era porque hacía mucho que no tomaba vodka con red bull. Claro, me tomé siete y fue eso… Terminé bastante puesto de nuevo«, explicó.