Tras dos meses y sin consenso, Gutiérrez podrá endeudarse

Tras dos meses de intenso debate y un accidentado derrotero para el Movimiento Popular Neuquino, el proyecto de ley que autoriza al gobernador Omar Gutiérrez a endeudarse por hasta 12.800 millones de pesos se aprobará mañana en la Legislatura. El oficialismo logró llegar a esa instancia sin haber negociado con la oposición y con la victoria “pírrica”, tal la definió ayer un diputado, de haber acudido a un truco reglamentario para esquivar la comisión donde no tenía mayorías.

El proyecto obtuvo despacho ayer por tercera vez en la de Presupuesto y quedó listo para ser enviado al recinto sin cumplir con el trámite de Asuntos Constitucionales, donde había quedado trabado en las dos instancias anteriores. Fue la salida que encontró el bloque emepenista luego de que fracasaran todas las estrategias que intentó para sumar el voto que le faltaba de la oposición.

A las 15 se reunirá la comisión de Labor Parlamentaria para definir el horario de la sesión especial que le garantizará a Gutiérrez la ley antes del receso de invierno. La premura obligará a los legisladores a sesionar también el viernes feriado para votarla en particular, por lo que se barajaba la opción de convocar a una pequeña “maratón” mañana a la noche.

Oficialismo y oposición llegarán al recinto aún más distanciados que cuando comenzó el debate, dos meses atrás, pero habrá al menos 19 votos asegurados para sancionar el endeudamiento.

Gutiérrez pidió la autorización para el crédito bajo el argumento de que serán necesarios mayores recursos para afrontar la suba salarial del 53% que se acordó con los gremios estatales. Según planteó el ministro de Economía, Guillermo Pons, cuando expuso en la Legislatura, la partida de personal tendrá un incremento del 35% por encima de lo presupuestado, aunque desde la oposición aseguran que el oficialismo está subestimando la suba de recursos para justificar una nueva toma de deuda.

La diputada Lorena Parrilli (Frente de Todos) calificó la jugada de ayer como “un capricho” y afirmó que el oficialismo “intenta meter un endeudamiento por la ventana”. “El dinero lo tiene la provincia. Vamos a endeudarnos por si acaso y, lo peor de todo, es que lo están haciendo entrar por la ventana”, cuestionó.

Patricia Jure (FIT) utilizó otra metáfora para decir que la ley de endeudamiento no siguió los carriles institucionales que demandaba el reglamento. “Es una ley que la sacan con fórceps, que va a salir de nalgas”, afirmó.

Este nuevo proyecto que ingresó la semana pasada con la firma del oficialismo y el diputado Mariano Mansilla (Frente de Todos), pero prácticamente igual al original, solo fue enviado a la comisión de Presupuesto que sesionó ayer. Obtuvo los mismos nueve votos que ya había conseguido en otras ocasiones pero, esta vez, no necesitó completar el paso de Asuntos Constitucionales donde siempre quedaba trabado.

En la comisión de ayer al mediodía, los legisladores de la oposición se levantaron al momento de votar para no “convalidar” la maniobra impuesta por el oficialismo. Solo Jure permaneció en la sala para explicitar su negativa.

El diputado Lucas Castelli (Avanzar) cuestionó el pedido de endeudamiento porque aseguró que “Omar Gutiérrez va a dejar una provincia fundida, no hay regalías que la vayan a salvar” y evaluó que “quizás en septiembre haya necesidad de un crédito, pero no será de 12.800 millones”.

Desde el oficialismo, solo Liliana Murisi (MPN) dio un breve argumento de por qué tratar nuevamente el proyecto en la comisión de Presupuesto, pero sus compañeros de banca permanecieron en silencio. Nuevamente, el discurso más encendido para defender el pedido de endeudamiento y el camino legislativo que se adoptó para sancionarlo fue Mansilla, quien aseguró que el Ejecutivo “necesita la herramienta”.

“Yo valoro que el endeudamiento sea autorizado por una mayoría que desde el primer día estaba constituida. Que no es absoluta, no es darle al gobernador un cheque en blanco. Es acotada y representativa de lo que ocurre en la sociedad neuquina con los temores y dudas que puedan surgir”, sostuvo.

También agregó a sus pares que “si alguien nos dijera donde está el dinero para pagar sin endeudamiento, apoyaríamos esa alternativa”.

Su compañero del Frente de Todos, Darío Peralta, se opuso al argumento de que, quienes no estaban a favor del endeudamiento, no apoyaban el aumento salarial. “Yo y mis compañeros estamos totalmente a favor del aumento salarial que han conseguido con su lucha los trabajadores estatales. A diferencia de un diputado de mi bloque, creo que las comisiones sirven para encontrar consensos y cuando no hay es porque no se buscó. Lamento el camino que se ha tomado”, planteó.

Algo similar opinó Karina Montecinos (Juntos por el Cambio) sobre la maniobra para saltear el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales. “Es muy básico y subestimar muchísimo a los diputados. Si esto prospera deberían empezar a pensar en sacar la palabra ‘honorable’ de la Legislatura porque estamos violando nuestro propio reglamento interno”, analizó.

Durante la comisión, varios diputados de la oposición lamentaron la movilización que convocó ATE para reclamar la aprobación del proyecto. Plantearon que se trató de un “acting” para presionar y posicionaron al secretario general del sindicato, Carlos Quintriqueo, como “un ministro sin cartera” del gobierno provincial.

“La verdad es que deberían darle, mínimo, una jefatura de Gabinete por todo lo que ha hecho por este endeudamiento”, ironizó Leticia Esteves (Juntos por el Cambio).

Los legisladores también criticaron que no fueron invitados a la reunión que mantuvo una comitiva del sindicato durante la mañana con representantes del MPN, de la Democracia Cristiana a favor del proyecto y el propio Mansilla. “Se ve que se reúne con quienes se siente cómodo”, acotó Esteves.

El despacho que se debatirá mañana en el recinto tiene asegurados 15 votos del MPN y sus bancas aliadas. Se sumarían otros cuatro que aportaría un sector del Frente de Todos (Mansilla y Gonzalo Bertoldi) y de la Democracia Cristiana (Raúl Muñoz y Elizabeth Campos).

Molestia por los “escraches” en la marcha de ATE

La movilización de trabajadores de ATE a la Legislatura sirvió para sumar presión al tratamiento de la deuda, pero molestó a diputados de la oposición por los “escraches” recibidos.

Es que la columna de estatales fue acompañada de una intensa pegatina de afiches en las inmediaciones del edificio de Leloir 810 con las fotografías de quienes no acompañan el proyecto de endeudamiento bajo la consigna “ellos serán los responsables de que no cobres tu aumento”.

El secretario general del sindicato, Carlos Quintriqueo, reconoció que había “muchos compañeros confundidos” por el hecho de que ATE acompañara un endeudamiento, pero afirmó que el reclamo es para que la recomposición salarial “se haga efectiva”.

“Ahora los diputados están preocupados porque la provincia se endeude, pero cuando vinimos en 2020 a plantearles que quienes nos estábamos endeudando éramos nosotros porque el sueldo no alcanzaba, no les importó”, criticó.

El dirigente fue recibido junto a su comitiva por diputados del MPN, de la Democracia Cristiana y por Mariano Mansilla (Frente de Todos) durante la mañana, pero hubo quejas tras el encuentro porque no incluyó a los sectores en contra del endeudamiento.

“Me habría encantado estar cara a cara”, planteó la diputada Patricia Jure (FIT), quien quiso saber por qué no había sido invitada. Lo mismo plantearon desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, aunque esa falta de cortesía no fue lo único que molestó.

Soledad Salaburu, del bloque kirchnerista, reclamó que fue “patoteada” por los manifestantes cuando quiso entrar a la Legislatura. “Esta foto que generó el oficialismo con este acting es tristísima. Les pido encarecidamente que lo frenen porque es una pelea de pobres contra pobres”, manifestó.

El radical César Gass también consideró que hubo un “escrache asqueroso” y calificó a Quintriqueo como “el ministro sin cartera que le falta al gobierno”. Al legislador le dedicaron un cartel que decía “¿Gordo? Tu culo” por haber hablado en una ocasión de “los gordos de ATE”.

Las segundas lecturas que dejan los modelos extorsivos

Opinión de Federico Aringoli

El gobierno de Omar Gutiérrez volvió a escribir ayer un nuevo capítulo de las inseguridades políticas que lo acechan. Consiguió allanar el camino para aprobar un nuevo endeudamiento, esta vez, por $12.800 millones. Resulta paradójico que alcanzar un objetivo deseado suene disonante, pero las formas (y el fondo) convirtieron el tema en una obsesión y la extorsión fue método de resolución.

El gabinete provincial volvió a tardar más de 60 días en resolver un conflicto y al igual que con Salud, lo hizo a un altísimo costo. El jueves obtendrá, con el voto de un oficialismo que no controla y con aliados que le salen muy caro, la aprobación de nueva deuda que, asegura, blinda las cuentas a futuro. Pero lo hará revolcado el sistema republicano de división de poderes, a través de un artilugio del reglamento legislativo y como muestra de la impotencia en el debate de argumentos, ante una oposición que le encontró el punto de dolor.

El gobierno eligió esconder los números y luego, cuando los mostró, no pudo convencer de la necesidad de la deuda. Incluso fracasó intentando ocultar el crecimiento de los ingresos: estimaciones oficiales aseguran que la Provincia tendrá $11.000 millones extras en regalías.

El apriete a los gremios, con la advertencia de que no llegarían a pagar los sueldos, fue el redondeo de la ceguera. También fue llamativa la sensibilidad hallada en el ATE de Carlos Quintriqueo, que ayer hizo una demostración de fuerza y que en la previa se encargó de telefonear a varios diputados. El dirigente gremial fue explícito: no pedimos un endeudamiento, nos garantizamos los sueldos. El mensaje implícito fue, como pasó con los autoconvocados de Salud, la que no puede garantizarlo es la política del gobierno, que no quería otra derrota, pero que volvió perder vía el maltrato institucional al que sometió el tema.

Intimidaciones. Pegaron carteles con la cara de los legisladores que se oponen a la deuda. (Yamil Regules).-

Los alcances del proyecto de ley

Monto: la autorización es por hasta 12.800 millones de pesos o su equivalente en otras monedas.

Mecanismo: el endeudamiento se podrá generar a través de Letras del Tesoro, préstamos bancarios, otorgamiento de avales y garantías o renegociación de deudas anteriores.

Plazos e intereses: no están especificados en el proyecto, pues dependerán de las condiciones que obtenga el Ejecutivo en el mercado. No podrá ser una colocación a largo plazo como la de bonos o títulos.

Garantías: el proyecto autoriza a ceder en garantía o propiedad fiduciaria los recursos de coparticipación federal y/o las regalías hidroeléctricas, de gas y de petróleo, canon extraordinario de producción o recursos de libre disponibilidad.

Finalidad: la deuda debe financiar los mayores gastos en las partidas presupuestarias, incluyendo la de personal que se generena partir de las actas salariales firmadas con los sindicatos. También podrá ser para asistir a municipios.