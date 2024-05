Deportivo Rincón perdió con Kimberley en Mar del Plata por el Federal A

Deportivo Rincón no pudo con Kimberley en Mar del Plata. Foto: La Capital.

Este domingo, Deportivo Rincón se llevó un traspié en su visita a Mar del Plata. El León perdió ante Kimberley por 2-0 y no pudo extender su invicto luego del cambio de entrenador (venía de empatar con Germinal y ganarle a Sol de Mayo).

El conjunto marplatense aprovechó el buen arranque y en una ráfaga antes de los 20 minutos, se puso en ventaja por dos tantos.

Kimberley ganó con cierta comodidad ante un Deportivo Rincón que no le encontró el ritmo al encuentro. De esta manera, el local se afirmó en los puestos de clasificación en la Zona A del torneo Federal A.

Deportivo Rincón manejó los minutos iniciales de cada tiempo pero no pudo ratificarlo en el resultado. No tuvo peso ofensivo, los delanteros quedaron lejos del arco y no pudieron inquietar el arco local.

Luego de un córner, López Quintero le cometió penal a Bacigalupe, quien se hizo cargo de la ejecución y con un zurdazo cruzado abrió el marcador.

Tras el gol, Rincón quiso tener una rápida reacción pero quedó expuesto en defensa y sufrió la efectividad de Kimberley. Schlothauer tocó atrás para la llegada de un Goiburu definió bajo el arco y sentenció el resultado tempranamente.

El visitante fue en busca del descuento en el segundo tiempo con un cambio de formación. Logró descontar luego de un rebote en un tiro libre pero el juez línea levantó la bandera.