Cotización del dólar oficial y blue hoy 8 de enero 2026: precios y novedades del mercado cambiario

El dólar oficial inicia la jornada de este jueves 8 de enero 2026 con una cotización de $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA), manteniendo la tendencia de estabilidad tras el leve retroceso registrado en la rueda previa.

Por su parte, el dólar mayorista, que regula el Banco Central (BCRA) y sirve de referencia para las operaciones de comercio exterior, se ubica en los $1.460,00, operando dentro del nuevo esquema de bandas cambiarias que sitúa el techo de intervención para hoy en los $1.535,13.

En tanto, el dólar tarjeta —utilizado para consumos en el exterior y servicios de streaming— se posiciona en los $1.930,50, consolidándose como la opción más costosa del mercado minorista.

Seguí toda la información de hoy, jueves 8 de enero 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 8 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este jueves 8 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1430 1480 Banco Nación 1440 1490 Banco ICBC 1445 1495 Banco BBVA 1440 1490 Banco Supervielle 1453 1493 Banco Ciudad de Bs As 1430 1490 Banco Patagonia 1440 1490 Banco Hipotecario 1440 1490 Banco Santander 1435 1485 Banco Credicoop 1445 1495 Banco Macro 1430 1490 Banco Piano 1445 1505 Banco BPN 1430 1500

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 8 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este jueves 8 de enero 2026:

$1.430 para la compra .

. $1.500 para la venta.

Bandas cambiarias del BCRA: cuál es el techo de intervención en enero 2026

Desde el 1 de enero 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha un nuevo esquema de flotación donde el piso y el techo de la cotización se actualizan mensualmente en función de la inflación. Para este primer mes del año, la autoridad monetaria definió un ajuste del 2,5%, cifra que se corresponde con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre pasado.

Con esta actualización, el límite superior de la banda se ubica hoy en los $1.536,35, mientras que el límite inferior se sitúa en $910,31. Este mecanismo busca reducir la volatilidad y permitir que el dólar mayorista fluctúe libremente dentro de este rango; no obstante, si la demanda empuja el valor por encima del techo técnico, el BCRA está facultado para intervenir mediante la venta de reservas, asegurando así la estabilidad del programa monetario vigente.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 8 de enero 2026

Jueves 8 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1495 1515

Dólar MEP y CCL: la brecha se mantiene estable ante el pago de deuda

En el mercado bursátil, los tipos de cambio financieros operan con una volatilidad controlada este jueves 8 de enero 2026, reflejando una recepción positiva de los inversores ante el reciente préstamo REPO obtenido por el Gobierno.

El dólar MEP (o Bolsa), que se adquiere mediante la compra y venta de bonos como el AL30, cotiza promediando los $1.495,02, lo que sitúa la brecha cambiaria respecto al oficial minorista en un ajustado 2,4%.

Por otro lado, el dólar Contado con Liquidación (CCL), vía utilizada para girar divisas al exterior, se posiciona en los $1.552,08. Esta estabilidad en los dólares financieros coincide con una recuperación de las reservas brutas del BCRA, que tras los movimientos técnicos de inicio de año se consolidan por encima de los u$s 43.000 millones, otorgando mayor margen de maniobra a la entidad monetaria para contener eventuales picos de demanda en el MEP.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 8 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: