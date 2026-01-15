Dólar oficial y blue al día: precios y cotizaciones este 15 de enero 2026

El mercado cambiario abrió con estabilidad en las cotizaciones oficiales y un dólar blue. Con las pizarras bancarias ya fijas hasta mañana, así quedaron los valores definitivos del día

El dólar oficial abre este jueves 15 de enero 2026 con una cotización de $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 15 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este jueves 15 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo cierran hoy las operaciones:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia Banco Nación 1425 1475 Banco ICBC 1435 1485 Banco BBVA 1420 1470 Banco Supervielle 1434 1474 Banco Ciudad de Bs As 1415 1475 Banco Patagonia 1435 1485 Banco Hipotecario 1420 1470 Banco Santander Banco Credicoop Banco Macro Banco Piano Banco BPN 1420 1490

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 15 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este jueves 15 de enero 2026:

$1.420 para la compra .

. $1.490 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 15 de enero 2026

Jueves 15 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1485 1505

Dólar MEP y CCL: ¿a cuánto cotizan los dólares financieros hoy?

El mercado de capitales también marca el pulso de la mañana con las siguientes cotizaciones:

Dólar MEP (Bolsa): cerró la rueda en $1.4 78 manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas.

cerró la rueda en 78 manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas. Dólar CCL (Contado con Liqui): Cotiza a $1.517 marcando el techo de las cotizaciones financieras.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 15 de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: