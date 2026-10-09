La campera retro de Boca que lució Dalma Maradona y reavivó el legado de Diego

En su paso por el ciclo especial Tribuneras, enmarcado dentro del programa de streaming conducido por Luquitas Rodríguez en Vorterix, Dalma Maradona sorprendió a la audiencia al presentarse en el estudio de El Tribunero con una prenda que traspasó la pantalla: una clásica campera retro de Boca Juniors de corte deportivo tradicional, cargada de anécdotas, historia familiar y un indudable magnetismo estético.

La elección de la actriz, quien asistió para conversar sobre su vínculo con Boca Juniors, el club de la Ribera y el legado indeleble de su padre, Diego Maradona, generó una ola inmediata de consultas entre los espectadores, confirmando la vigencia del coleccionismo deportivo como una de las corrientes más potentes de la moda callejera.

La campera retro de Boca Juniors que lució Dalma Maradona en El Tribunero

La campera retro de Boca que usó Dalma Maradona en El Tribunero.-

La prenda protagonista, que vistió Dalma Maradona en el set de El Tribunero, reunió los elementos visuales más codiciados por los amantes del diseño de la década de 1990 y del club de la Ribera:

Moldería vintage y tejido técnico : confeccionada con silueta holgada (oversize), cuello alto cerrado y puños elastizados, la pieza evoca la estética de los conjuntos de concentración que vestían los futbolistas en aquellos años.

: confeccionada con silueta holgada (oversize), cuello alto cerrado y puños elastizados, la pieza evoca la estética de los conjuntos de concentración que vestían los futbolistas en aquellos años. Paleta tradicional azul y oro : el diseño respeta el contraste clásico del club, incorporando recortes geométricos en amarillo brillante sobre una base azul profundo, un patrón distintivo de la indumentaria deportiva de la época.

: el diseño respeta el contraste clásico del club, incorporando recortes geométricos en amarillo brillante sobre una base azul profundo, un patrón distintivo de la indumentaria deportiva de la época. Impacto inmediato en la comunidad digital : a los pocos minutos de salir al aire en el streaming, el chat y las redes se llenaron de mensajes que reclamaban detalles del diseño y pedían enlaces para adquirirla, fascinados por su autenticidad.

: a los pocos minutos de salir al aire en el streaming, el chat y las redes se llenaron de mensajes que reclamaban detalles del diseño y pedían enlaces para adquirirla, fascinados por su autenticidad. Vínculo directo con la memoria familiar: más que un atuendo casual para una entrevista, la campera funcionó como un tributo afectivo en vivo, dialogando de forma natural con los relatos sobre la infancia de Dalma junto a su padre en las concentraciones y en los palcos de la Bombonera.

El legado de Diego Maradona y la estética de archivo: el fenómeno del blokecore

La campera retro de Boca que usó Dalma Maradona en El Tribunero.-

La aparición de la campera en los hombros de la hija de Diego Maradona sirve como punto de partida para analizar una tendencia global, que redefine las pasarelas internacionales: la corriente conocida como blokecore:

La reivindicación de la indumentaria de cancha : lejos de circunscribirse a los estadios de fútbol, las camisetas históricas, los buzos de entrenamiento y las camperas noventeras se combinan hoy con pantalones sastreros, jeans anchos o faldas para armar conjuntos urbanos de alta gama.

: lejos de circunscribirse a los estadios de fútbol, las camisetas históricas, los buzos de entrenamiento y las camperas noventeras se combinan hoy con pantalones sastreros, jeans anchos o faldas para armar conjuntos urbanos de alta gama. El valor incalculable de las piezas originales : en un mercado saturado de reediciones comerciales masivas, lucir una prenda genuina de archivo, preservada intacta a lo largo de las décadas, representa el pináculo del estilo vintage y de la sostenibilidad en la moda.

: en un mercado saturado de reediciones comerciales masivas, lucir una prenda genuina de archivo, preservada intacta a lo largo de las décadas, representa el pináculo del estilo vintage y de la sostenibilidad en la moda. La herencia cultural como identidad visual: la relación entre indumentaria deportiva y cultura popular argentina encuentra en la figura del astro una fuente inagotable de inspiración, donde cada detalle textil cuenta una historia compartida por millones de hinchas.

Moda de culto y nostalgia futbolera: el análisis de un fenómeno que trasciende el streaming

La repercusión generada por Dalma Maradona en El Tribunero comprueba que el valor de una prenda reside, fundamentalmente, en la narrativa afectiva que carga sobre sus costuras.

En una época dominada por microtendencias fugaces que duran semanas en redes sociales, la indumentaria vinculada a la figura de Diego Maradona conserva un estatus sagrado, inmune a las modas pasajeras.

Al llevar una pieza histórica al ámbito descontracturado de una mesa de streaming, Dalma demostró cómo un abrigo de entrenamiento de Boca Juniors puede transformarse en una declaración de estilo sofisticada, accesible y genuinamente popular, conectando a nuevas generaciones de espectadores con la rica iconografía visual del deporte argentino.

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