En Fernández Oro licitarán una obra para convertir el ex hospital en una central de monitoreo

Fernández Oro atraviesa semanas de actividad en materia de infraestructura pública y debate político, con anuncios vinculados a la seguridad urbana. En ese marco, el Municipio avanzará con la refuncionalización del antiguo hospital local para instalar la Central de Monitoreo, mientras se profundiza un cruce de declaraciones entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo por la creación de una nueva dependencia policial.

La administración municipal lanzó la licitación pública para la denominada «Obra de refuncionalización del ex hospital para la Central de Monitoreo», cuyo objetivo es la contratación de mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para adaptar el edificio a su nueva función. El presupuesto oficial asciende a 84, 6 millones de pesos.

Según se informó en el Boletín Oficial Nº 6465, la obra tendrá un plazo de ejecución de 140 días hábiles a partir de la firma del contrato. La apertura de sobres está prevista para el 27 de febrero a las 12 horas, en el edificio principal de la Municipalidad. Las ofertas podrán presentarse hasta las 11 horas del mismo día.

El pliego de bases y condiciones se encuentra disponible para los interesados en la sede municipal, con un valor de 100 mil pesos.

Cruce político por la seguridad en Fernández Oro

Previo al anuncio del proceso licitatorio, la seguridad había ocupado un lugar central en la agenda local a partir de uncruce público entre el concejal opositor Christian Artero y el Intendente Gustavo Amati (JSRN), en torno a la creación de una nueva dependencia policial en la ciudad.

Desde el Concejo Deliberante de la ciudad, Artero solicitó formalmente al Gobernador Alberto Weretilneck la instalación de una subcomisaría de la Policía de Río Negro, argumentando que el crecimiento urbano y poblacional de Fernández Oro requiere una mayor presencia de las fuerzas de seguridad. Consideró además que era «clave» la recuperación del edificio urbano en la zona de Viedma y cerros Azules para ese fin.

El edil señaló que la Comisaría 26 es actualmente la única unidad operativa en toda la jurisdicción y advirtió que algunos destacamentos se encuentran desmantelados, lo que -según planteó- deja a distintos sectores de la ciudad sin cobertura.

Desde el Ejecutivo municipal, el intendente Amati respondió que la iniciativa ya había sido anunciada y gestionada anteriormente. En ese sentido, explicó que el Municipio avanza con el traslado de la Central de Monitoreo y la creación del nuevo destacamento policial, y confirmó que durante febrero se realizará la apertura de sobres de la licitación para definir la empresa que ejecutará la obra, con acompañamiento del Gobierno provincial.

En respuesta esto, el concejal fue punzante al expresar que: «pedir un destacamento es como pedir una salita de salud en lugar de un hospital», y recalcó la necesidad de contar con una subcomisaría con personal, móviles y «recursos reales».