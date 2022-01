Qué opinan en Patagonia sobre vacunas contra el COVID-19

En la Argentina avanza la tercera ola de la pandemia con la circulación de la variante Ómicron. Los casos de COVID-19 aumentaron más del 600% durante las últimas dos semanas. El impacto de la variante podría haber sido peor si la mayoría de la gente no hubiera aceptado vacunarse. Hoy más del 73% de la población ya tiene el esquema completo de vacunación, y el 15,3% ya accedió a la tercera dosis.

El Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del CONICET publicó un estudio sobre 4.537 casos de todo el país en el que se indagan varios temas vinculados con la salud de los argentinos durante la pandemia y fundamentalmente su relación con la vacunación y las medidas de prevención frente al virus.

El trabajo también aportó información sobre qué piensa la población de la Patagonia. Incluyeron la consulta a 564 personas que residen en esta región del país. El 84% de las personas que viven en la región consideran que la vacunación masiva evita la propagación del coronavirus. También el 81% cree que el barbijo ayuda a prevenirse de la infección que causó la pandemia.

Entre las acciones que las personas están dispuestas a realizar para ayudar a frenar la circulación del coronavirus, se encontró que el 71,3% dejaría de ir a un restorán. Más del 66% dejaría de ir al gimnasio, no festejaría el cumpleaños con amigos o familiares, y restringiría al máximo las salidas como parte de las acciones para no contraer el virus.

En cambio, entre las acciones que las personas de Patagonia estarían menos dispuestas a llevar a cabo para frenar la propagación del virus se encuentran: no mandar a los hijos a la escuela, no dejaría que vean a los abuelos, y no los llevaría a la plaza.

El 43% de la población de Patagonia considera que las vacunas protegen contra las enfermedades y el 40% cree que también refuerzan al sistema inmune.

El 21% de la población considera que las vacunas deberían ser solo recomendadas por las autoridades sanitarias y no establecerlas como obligatorias. Solo el 14% cree que los padres pueden decidir si aplican o no las dosis a sus hijos. Días atrás, desde el Ministerio de Salud de la Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría salieron por separado a enfatizar que los padres deben llevar a los niños mayores de 3 años a inmunizarse contra el COVID-19.

El 26% de los encuestados en Patagonia dijeron que el principal motivo por el cual se vacunaba contra el coronavirus era por la salud pública. En tanto, el 23,1% dijo que lo hacía por motivos epidemiológicos.

También el 21% dijo que se inmunizaba porque consideraba que las vacunas eran confiables y había información sobre ellas. El 8,2% dijo que se vacunaba para proteger a su familia.

La encuesta fue realizada entre agosto y octubre de 2021 a través de Internet y teléfonos móviles. Estuvo a cargo de Gabriela Irrazábal, Lucía Ron y otros investigadores.