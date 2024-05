Tras su reconciliación, se filtraron audios Mariela Sánchez insultando a Cristian Castro: Qué dijo la empresaria

En febrero el cantante mexicano Cristian Castro y la empresaria argentina Mariela Sánchez tuvieron una escandalosa separación, en medio de rumores de actitudes tóxicas y machistas por parte de él.

A dos meses de su separación, esta semana la pareja anunció su reconciliación en las redes sociales y se mostraron más enamorados que nunca.

“Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía. Dios sabía lo que hacía”, había escrito el hijo de Verónica Castro al confirmar la reconciliación.

Sin embargo, los tortolitos se vieron involucrados en otro escándalo cuando se filtraron audios de la empresaria cordobesa insultando y defenestrando a Castro.

«Cristian me odia porque sabe que yo puedo salir con cualquier tipo importante. Él está bien cuando domina la situación, cuando tiene minas feas al lado, gordas. Ahora, cuando tiene una mina que se la mira todo el mundo, le agarra mucha inseguridad y es ahí cuando empieza a tratarte mal” se escucha decir a Mariela.

Luego, la cordobesa opinó sobre la, por entonces, nueva novia de Cristian. «Yo sólo chusmeo, me encantaría que se brote con esta mina. Sabés lo que va a durar con este gordo, sucio. Son chicas sin posibilidad, que ven un famoso y wow se impactan con la fama y que son famosos. Él las denigra» dijo.

«Cristian es así. Habla mal de todo el mundo. Está loco. Es un ser detestable. Cristian quiere marcar a las mujeres teniendo hijos” acusó la empresaria. Además, apuntó contra su vida sexual: «Es malísimo como amante. Cristian está horrible, gordo, viejo, es un horror».

En los audios, Mariela confirma los rumores que catalogaban al cantante mexicano como un hombre celoso y agresivo. «El día que me iba de viaje con él, me fui con dos personas que trabajan con él, ahí empezó como agresivo y me apretó el brazo porque yo no quería tener relaciones con él en todo el día” contó.

“Ahí me dio un poco de miedo. No sé si me va a buscar pero lo voy a hacer pasar un papelón. Verónica está muy enferma, no se puede ni parar. Más allá de lo que haya hecho ella, toda esa familia vivió de Verónica Castro” explicó Mariela.

Mariela habló sobre los audios filtrados: «Dije barbaridades des mi enojo»

Luego de que se filtraran los polémicos audios la argentina decidió dar explicaciones y pedir disculpas en sus redes sociales.

«Hablo de mi relación con Cristian en este momento. Durante mi separación estuve muy triste y enojada. Lamentablemente me presté a un juego de redes sociales que hoy me hacen sentir mucho peor” comenzó el posteo de Instagram Mariela.

“Siempre sostuve que estoy muy enamorada y hoy tengo que sostener que cometí un error terrible de hablar barbaridades desde mi enojo y mi despecho” continuó.

Luego, concluyó pidiendo perdón: “Solo tengo que pedir disculpas al amor de mi vida, Cristian Castro, a su familia, a la mía y a los clubes de fans”.